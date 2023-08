Nella notte soccorso escursionista al rifugio Maddalene Malga Val

lunedì, 7 agosto 2023

Rumo (Trento) – Intervento notturno nel gruppo delle Maddalene in Val di Non. Escursionista 62enne della Val di Non è stato soccorso questa notte nei pressi del rifugio Maddalene Malga Val, nel gruppo delle Maddalene in Val di Non, in territorio di Rumo. L’uomo si trovava da solo lungo il sentiero 133 a una quota di circa 2.000 metri quando, intorno alle 21:40, ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 riferendo si essere stato morso da una vipera e di non riuscire più a proseguire.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre gli operatori della Stazione Valle di Non, insieme ai vigili del fuoco, si sono portati con il mezzo verso il rifugio Maddalene Malga Val. L’elicottero è volato in quota e grazie alle indicazioni fornite dai soccorritori e ai visori notturni in dotazione all’equipaggio è riuscito a individuare l’infortunato, che si trovava in una zona boschiva. Due tentativi di effettuare il recupero da parte dell’elicottero con il verricello non hanno avuto successo a causa delle condizioni di volo non favorevoli, con la presenza di vento. Una squadra di soccorritori ha quindi raggiunto l’infortunato in circa 30 minuti, partendo a piedi dal rifugio Maddalene Malga Val. Dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno imbarellato e trasportato a spalla con la barella portantina fino a una radura nei pressi del rifugio, dove l’elicottero di Trentino Emergenza lo ha recuperato a bordo con il verricello per trasferirlo all’ospedale di Cles per accertamenti. L’intervento si è concluso intorno all’1.