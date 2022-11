Natale in tutti i sensi e La Ciaspolada: grandi eventi a Fondo

giovedì, 17 novembre 2022

Fondo (Trento) – Natale in tutti i sensi a Fondo (Trento) e il mercatino delle emozioni. La Val di Non si sta preparando al Natale e alla 49esima edizione de “La Ciaspolada” in calendario sabato 7 gennaio 2023.

La Ciaspolada lega il suo nome e la sua storia a Fondo (Trento) e alla Val di Non in inverno: tradizione, sport, divertimento in compagnia. Tutti gli ingredienti per rendere imperdibile questa corsa sulla neve con le racchette. Nata nel 1973, ogni anno La Ciaspolada porta in Val di Non migliaia di persone che partecipano come atleti, alla gara non competitiva, o come semplici spettatori di una manifestazione che ha una lunga storia alle spalle.

Dall’8 dicembre a Fondo saranno allestiti mercatini natalizi e saranno proposti eventi in avvicinamento al Natale e al La Ciaspolada. Il programma: giovedì 8 dicembre, alle 11:30, è prevista l‘inaugurazione del mercatino natalizio, seguirà l’animazione per bambini con gb 4 gatti e a partire dalle 15 giri con pony e cavallo; venerdì 9 dicembre showcooking e animazione per bambini; sabato 10 dicembre alle 15 esibizione dei quater Sauti Rabiesi; domenica 11 dicembre alle 14:30 intrattenimento con Trucchetta e Palloncio e a partire dalle 15 giri con pony e cavallo. Il cartellone prevede eventi tutti i weekend fino al 7 gennaio 2023, lunedì 12 dicembre sarà festeggiata Santa Lucia, quindi gli eventi nei fine settimana successivi, la vigili di Natale e il 31 dicembre.

Venerdì 6 gennaio, alle 16:30, cerimonia inaugurale de la 49esima edizione de La Ciaspolada con spettacolo e accensione del tripode. Sabato 7 gennaio la 49esima edizione de “La Ciaspolada“, a partire dalle 16 premiazioni de La Ciaspolada 2023, estrazioni buoni soggiorno tra tutti i gruppi extraregionali e regionali, estrazione lotteria “Tenta la fortuna con le Ciaspole”.