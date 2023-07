Napoli: la figura del supertifoso Ajello ricordata in tribuna a Dimaro

mercoledì, 19 luglio 2023

Dimaro Folgarida – La figura di Achille Ajello, super tifoso del Napoli morto due anni fa, a poche settimane dalla sua ennesima presenza in Trentino, è stata ricordata stamani in una toccante cerimonia ospitata sulla tribuna coperta dello Stadio Comunale di Dimaro Folgarida. Achille ha sempre partecipato ai ritiri del Napoli a Dimaro Folgarida tanto da divenire negli anni l’immagine stessa dell’appuntamento sinora ospitato per dodici volte in Val di Sole.

Alla sorella Roberta il sindaco Andrea Lazzaroni, affiancato dal predecessore Romedio Menghini, ha consegnato un mazzo di fiori di campo. Achille infatti era solito, durante il suoi soggiorni, visitare e scoprire angoli della Val di Sole e naturalmente tutte le sue offerte gastronomiche, sociali, ambientali e artistiche. Alla cerimonia erano presenti i nipoti di Achille con molti amici e conoscenti sia di Napoli sia conosciuti in Trentino. Al termine i tifosi presenti in tribuna ricordato a gran voce Achille e poi, in suo omaggio, intonato una serie di canti a supporto del Napoli, i cui giocatori erano in campo ad allenarsi.

Lo storico tifoso del Napoli, simbolo dei tanti ritiri della squadra azzurra a Dimaro, è scomparso due anni fa nella notte tra sabato e la domenica di Pasqua.

Achille è ricordato come un uomo buono e sempre disponibile. Era il primo ad arrivare in Trentino e l’ultimo lasciare la Val di Sole. A lui era stata anche consegnata la targa ufficiale dell’allora Comune di Dimaro, che oggi dopo la fusione con Monclassico ha aggiunto alla tradizionale denominazione anche quella di Folgarida.