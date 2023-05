Napoli campione d’Italia: Val di Sole in festa, a luglio torna in ritiro a Dimaro

venerdì, 5 maggio 2023

Dimaro (Trento) – La Val di Sole in festa e molto i messaggi all’indirizzo del Napoli neo-campione d’Italia che col pareggio di ieri sera a Udine ha conquistato il suo terzo scudetto. Festeggiamenti anche in Trentino e nel capoluogo con caroselli, cori, fumogeni e fuochi d’artificio.

A luglio il Napoli con il tricolore sul petto – per l’undicesima volta – tornerà a Dimaro (Trento) per preparare la prossima stagione calcistica. Intanto nel paese della Val di Sole sono tornate bandiere e striscioni che inneggiano alla formazione azzurra allenata da mister Luciano Spalletti: “Vi attendiamo a metà luglio da campioni d’Italia” è il messaggio del fan club Val di Sole. Il Napoli dovrebbe raggiungere Dimaro il 14 luglio e trattenersi per dieci giorni, con tre amichevoli.