Mtb, in Val di Sole la nuova Coppa del Mondo: grande attesa, svelato il programma

lunedì, 19 giugno 2023

Commezzadura – La casa della Mountain Bike italiana sta per popolarsi ancora una volta, per l’evento più atteso dell’estate del fuoristrada nazionale. La Coppa del Mondo di Mountain Bike è ormai entrata nel vivo, e per tutte le grandi firme a livello mondiale l’appuntamento con Val di Sole Bikeland è di quelli che valgono una stagione, attesissima dagli atleti come dai tifosi, che a Daolasa arrivano sempre numerosi e rumorosi. Non a caso, al sound della Val di Sole è dedicato l’emozionante video ufficiale dell’edizione 2023. Foto di Giacomo Podetti.

Sarà la prima volta in Trentino per la nuova gestione UCI Mountain Bike World Series by ESO Sport-Warner Bros Discovery, che ha regalato un giorno in più di competizioni a Daolasa di Commezzadura. Dal 29 giugno al 2 luglio 2023, la capitale italiana delle ruote grasse accoglierà i grandi campioni a livello mondiale per quattro giornate di sfide ai massimi livelli che vedranno protagonisti anche gli azzurri, dai gemelli Braidot a Martina Berta nel Cross Country e nello Short Track a Eleonora Farina, Veronika Widmann e la novità Christian Hauser nel Downhill.

I temi e le novità della Coppa del Mondo di Mountain Bike in Val di Sole sono stati presentati all’interno di una conferenza stampa tenutasi lunedì 19 giugno a Trento, presso la sede di Trentino Marketing, unitamente all’altro appuntamento UCI Mountain Bike World Series ospitato dal Trentino, quello di Enduro World Cup in Val di Fassa.

Hanno preso parte alla conferenza stampa, tra gli altri, l’Assessore al Turismo e allo Sport della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni, l’Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, il Sindaco di Commezzadura Ivan Tevini, la Presidente del CONI Trentino Paola Mora, il Presidente di APT Val di Sole e Grandi Eventi Val di Sole Luciano Rizzi e il Direttore Fabio Sacco, mentre si sono collegati in video conferenza il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni e il Chief Executive Officer di Eso Sport Chris Ball.

IL NUOVO FORMAT: NOVE GARE IN QUATTRO GIORNI

Definirlo weekend lungo risulta oramai riduttivo. Con l’introduzione degli Short Track riservati alle categorie U23, saranno ben quattro le giornate di adrenalina e grandi sfide a caratterizzare la tappa di Coppa del Mondo in Val di Sole, mentre nove sono le gare previste dal nuovo format di ESO Sport-Warner Bros Discovery.

Le discipline di Coppa del Mondo in programma nella prima e unica UCI Bike Region in Italia restano sempre tre, Downhill, Cross Country e Short Track, alle quali si aggiunge il Four-Cross con il classico appuntamento in notturna delle 4X Pro Series.

Il programma della Coppa del Mondo in Val di Sole prenderà il via nella giornata di giovedì 29 giugno con le qualificazioni del Downhill Juniores, dalle 14.15 alle 15.30, che vedranno impegnato Christian Hauser, l’atleta trentino che ha bagnato l’esordio in Coppa del Mondo a Lenzerheide conquistando uno splendido quanto inatteso successo.

A seguire, sono in programma le due gare di Short Track riservate agli U23 (donne alle 17.30 e uomini alle 18.15), elemento di novità della nuova Coppa del Mondo. Una possibilità in più di far bene per l’Italia che in Andreas Vittone e Sara Cortinovis ha due atleti in grado di lottare per le posizioni d’avanguardia. In serata tornerà invece d’attualità il grande Four-Cross, con le qualificazioni del 4X Pro Tour a partire dalle 21.00.

Nel primo pomeriggio di venerdì 30 giugno, la Black Snake diventerà protagonista con le due gare del Downhill Juniores (donne alle 13.15 e uomini alle 14.00) e le qualificazioni delle competizioni Elite, a partire dalle 15.30. Neppure il tempo di rifiatare e a Daolasa di Commezzadura sarà ancora tempo di Short Track, stavolta riservati alle categorie Elite: Martina Berta e le sue avversarie scenderanno in pista alle 17.45 seguite dagli uomini alle 18.30 con i gemelli Braidot in prima fila, alla ricerca di punti pesanti e delle migliori posizioni per la griglia di partenza del Cross Country di domenica. La giornata a Daolasa si chiuderà alle 21.00, quando i funamboli del 4X Pro Tour si cimenteranno nelle consuete evoluzioni sotto la luce dei riflettori.

La giornata di sabato 1° luglio è quella dei grandi verdetti della Black Snake, autentico tempio del Downhill mondiale. Dopo le semifinali della mattinata, donne e uomini élite scenderanno in pista rispettivamente alle 13.00 e alle 14.00 per prendere parte a una gara che vale una carriera, in particolare per l’altoatesina Veronika Widmann e la trentina di Pietramurata Eleonora Farina, quest’ultima al rientro dopo la frattura alla clavicola. Spazio al divertimento dei bambini nel pomeriggio: per il secondo anno consecutivo, alle 17.00 è in programma la Mini World Cup di Cross Country.

Come da tradizione, sarà il Cross Country a chiudere il programma della Coppa del Mondo in Val di Sole, domenica 2 luglio. Il programma prevede la gara Donne U23 alle 08.30, seguita da Uomini U23 alle 10.30, Donne Elite alle 13.00 e Uomini Elite alle 15.30. Nel main event l’uomo da battere sarà sicuramente l’asso elvetico Nino Schurter, ma Luca e Daniele Braidot cercheranno di giocarsi le loro chance spinti dal calore del pubblico di casa.

Nella quattro giorni solandra saranno, inoltre, numerosi i momenti all’insegna della musica e del divertimento grazie alle iniziative collaterali in programma. Venerdì 30 giugno, dopo la gara di Four-cross si esibiranno gli One Horse Band, evento seguito dal Val di Sole Bikeland Party con dj Ale Costa. Sabato 1° luglio, il programma degli eventi collaterali si aprirà invece alle 16.00 e alle 18.00 con il Bikeflip Show seguito dalle 21.30 dal RockaBike Fest il nuovo Format per ballare tutta la notte, e alle 24.00 Kate Klein – Dj Set direttamente da Londra.

UN ALTRO EVENTO CARBON NEUTRAL

Il 2022 è stato un anno importantissimo per Val di Sole Bikeland sotto il profilo della sostenibilità ambientale. Sia la Coppa del Mondo di Mountain Bike, in occasione del gran finale di Daolasa di Commezzadura, che quella di Ciclocross a Vermiglio hanno raggiunto la carbon neutrality attraverso la collaborazione con Climate Partner.

In vista della nuova edizione, il comitato organizzatore ha rinnovato e rafforzato l’impegno per ridurre l’impronta carbonica dell’evento, riuscendo a migliorare ulteriormente il valore previsto rispetto al 2022. Le emissioni non abbattibili saranno compensate sostenendo un progetto ambientale in Laos, nel Sudest Asiatico.

Inoltre, la Val di Sole ha ottenuto nuovamente il marchio Eco-Eventi Trentino. Fra le misure messe in atto, Val di Sole è partner di Dolomiti Energia, che fornirà energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, mentre l’acqua della valle solandra sarà a disposizione gratuita di tutti i partecipanti all’evento grazie all’installazione delle fontane in zona parterre e non sarà servita tramite l’utilizzo di bottiglie di plastica.

Tra i progetti di sostenibilità sociale è inoltre da annoverare la collaborazione tra Val di Sole e la Cooperativa A.L.P.I., un’organizzazione che si pone l’obiettivo di offrire opportunità di lavoro a persone in particolari situazioni di difficoltà valorizzando, nel contempo, processi produttivi sostenibili. In particolare, la cooperativa è stata coinvolta nella realizzazione di zainetti tramite l’utilizzo di banner in PVC risalenti ad edizioni passate della Coppa del Mondo di Mountain Bike.

DIRETTA TV SU EUROSPORT E RAISPORT

Il grande pubblico degli appassionati della MTB da tutto il mondo potrà seguire in diretta lo spettacolo della Coppa del Mondo in Val di Sole grazie alla trasmissione di Eurosport, GCN, Discovery e di numerosi broadcaster nazionali.

Ottime notizie anche per gli appassionati italiani, che potranno seguire in diretta e in chiaro le prove Elite di Short Track, Downhill e Cross Country, maschili e femminili, su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre.

BIGLIETTI IN VENDITA SU VALDISOLEBIKELAND.COM

Per chi invece desidera vivere sulla propria pelle i brividi e l’atmosfera di uno straordinario weekend di sport in Val di Sole, i biglietti per la Coppa del Mondo sono in vendita su www.valdisolebikeland.com.

I biglietti per ciascuna delle giornate di sabato 1° luglio (gare di Downhill) e di domenica 2 luglio (gare di Cross-Country) sono disponibili al prezzo di € 20 più costi di servizio.

L’abbonamento per entrambe le giornate è invece in vendita al prezzo di € 30 più costi di servizio. I biglietti non includono l’accesso agli impianti di risalita. L’accesso per le giornate di giovedì 29 giugno e venerdì 30 giugno sarà invece gratuito.

HANNO DETTO:

Roberto Failoni, Assessore allo Sport e al Turismo della Provincia Autonoma di Trento: “Il Trentino è ormai noto per il connubio tra sport e turismo: ogni weekend abbiamo infatti la fortuna di ospitare più di un evento dedicato alla bicicletta, lo sport per eccellenza in termini di visibilità in tutte le sue varianti. Nelle prossime settimane ospiteremo due grandi eventi della Coppa del Mondo, una di Enduro in Val di Fassa, l’altra di Mountain Bike in Val di Sole, che possono vantare non solo due organizzazioni di ottimo livello ma anche tantissimi volontari che rappresentano una componente fondamentale di ogni manifestazione.”

Maurizio Rossini, Amministratore Delegato di Trentino Marketing: “La Mountain Bike ha sicuramente avvicinato molti giovani alla natura e alla montagna, permettendo di scoprirne nuovi lati, e questo era un grande obiettivo che ci eravamo prefissati. Dobbiamo però tenere in considerazione che non tutti hanno gli stessi ritmi in bicicletta: per questo motivo uno dei primi impegni con tutte le APT del territorio è quello di sviluppare sentieri e bike park che uniscano il divertimento alla tutela di chi vuole vivere montagna in un altro modo. Il prodotto bike significa anche accogliere le persone sulle montagne con lo spirito e le modalità giuste: proprio eventi come questi possono essere il veicolo ideale anche per raccontare questa visione.”

Cordiano Dagnoni, Presidente della Federazione Ciclistica Italiana: “La sinergia fra Trentino e Federazione Ciclistica Italiana è sempre più intensa, frutto di occasioni come questi grandi eventi e della capacità del Trentino di mettere a disposizione del nostro sport gruppi organizzativi, volontari e territori di straordinario livello. Dal 2008 la Val di Sole ha saputo diventare un riferimento imprescindibile per gli appassionati di Mountain Bike in tutto il mondo, e non è un caso che sia stata scelta, da quest’anno, come centro di preparazione olimpica per la Nazionale di Cross Country, una sinergia che auspichiamo di consolidare in futuro.”

Luciano Rizzi, Presidente APT Val di Sole e Grandi Eventi Val di Sole: “Nel 2008 abbiamo iniziato questo meraviglioso percorso con i grandi eventi di Mountain Bike, che negli anni siamo riusciti a conservare e sviluppare, sia sul piano tecnico che nella qualità dell’accoglienza. Siamo onorati di avere sempre questa tappa non solo per la Val di Sole ma per tutto il territorio trentino: eventi come questi hanno ricadute positive su tutto l’ambito.”

Ivan Tevini, Sindaco del Comune di Commezzadura: “È un vero piacere ospitare questo evento, per il quale cerchiamo di coniugare le esigenze dell’organizzazione e quelle della popolazione: inizialmente era vissuto come un semplice evento di passaggio, ma nel tempo è riuscito a generare un vero e proprio movimento, che ne ha cambiato la percezione e l’accoglienza anche da parte dei locali.”

Paola Mora, Presidente CONI Trentino: “Le due ruote continuano ad essere grandi protagoniste in Trentino. La Val di Sole è da anni una vera capitale del fuoristrada, e può vantare di essere una delle poche location di Coppa del Mondo raggiungibili direttamente in treno, riducendo così gli spostamenti in auto, mentre la Val di Fassa raggiunge grandi livelli sia con gli sport invernali che estivi e con la Coppa del Mondo di Enduro completa il panorama estivo. Il Trentino è la provincia più sportiva d’Italia e riesce a coniugare turismo sportivo e sport ad alto livello: il merito è di chi ha sempre curato lo sport in questi territori creando eventi di questa importanza in grado di ricompensare le fatiche degli organizzatori.”

Fabio Sacco, Direttore APT Val di Sole e Grandi Eventi Val di Sole: “Un appuntamento a cui teniamo particolarmente all’interno del nostro evento è la GIANT Mini World Cup, la gara dedicata ai più piccoli, che si lega a un fattore culturale e a un’attenzione ai giovani che il nostro territorio e il nostro evento hanno: non a caso, Val di Sole Bikeland sostiene un giovanissimo come Riccardo Vender, vincitore per la prima volta nel downhill a livello giovanile pochi giorni fa, e Chris Hauser, che a Lenzerheide ha conquistato la sua prima prova di Coppa del Mondo Juniores. Quindici anni fa siamo partiti con l’intenzione di creare un movimento che mettesse radici: questo è l’esempio del fatto che ci stiamo riuscendo, grazie all’impegno e all’energia del nostro comitato, dei partner e naturalmente dei volontari.”

Per maggiori informazioni: www.valdisolebikeland.com