Mtb, Federico Andreoli e Matteo Longhi campioni italiani paralimpici

lunedì, 16 ottobre 2023

Peio (Trento) – Splendida vittoria di Federico Andreoli e Matteo Longhi, il primo di Milano e il secondo sella Val di Peio. I due giovani hanno vinto il tricolore un importante successo al Campionato italiano di ciclismo paralimpico, nella specialità mountain bike, disputatasi in provincia di Lecce, con i colori della Restart Sport Academy di Campodoro (Padova).

I due giovani atleti hanno percorso sul tandem in 1h07’48” il tecnico tracciato della Castro Legend Cup della lunghezza di 7,9 km e 4 giri, ricavato tra gli uliveti salentini. Federico e Matteo sono amici da sempre: ad unirli l’amore per la montagna e lo sport all’aria aperta, in particolare per lo sci. Inseparabili, insieme hanno frequentato anche il corso per diventare maestro di sci. Un impegno che hanno condiviso con l’obiettivo di poter affrontare, questa volta da professionisti, le magnifiche piste della Val di Peio e della Val di Sole.

Un sogno che però per Federico si è interrotto bruscamente durante i brutti mesi della recente pandemia. Una malattia gradualmente gli ha purtroppo portato via la vista. Eppure il giovane milanese non si è perso d’animo ed è entrato a far parte della prestigiosa squadra nazionale di tandem su strada. Insieme, i due giovani amici continuano a sciare ogni volta che possono e allo sci si è aggiunta anche la passione per la mountain bike. Federico voleva partecipare a questi campionati nel Salento e Matteo non ci ha pensato due volte: lo ha accompagnato in questa grande e memorabile avventura pugliese. Una notevole soddisfazione anche per la Val di Peio, centro di preparazione FCI per la Nazionale italiana XCO di mtb in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, nonché per la Val di Sole: da anni indiscusso punto di riferimento in Italia per la mtb ai massimi livelli, tappa fissa di Coppa del Mondo di mtb nella consueta location di Daolasa di Commezzadura e già sede di tre Campionati del Mondo, con in vista un quarto appuntamento iridato nel 2026.