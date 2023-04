Mtb, Coppa del Mondo: aperte le prevendite dei biglietti in Val di Sole

martedì, 4 aprile 2023

Commezzadura (Trento) – Il nuovo circuito UCI Mountain Bike World Series, affidato alla gestione di Eso Sport – Warner Bros Discovery, è scattato in Tasmania con la tappa d’apertura della Coppa del Mondo di Enduro, ma il pubblico italiano dovrà attendere l’inizio dell’estate per godersi in campo gara le emozioni delle gare di casa.

Mancano circa tre mesi, infatti, al lungo weekend della Coppa del Mondo di Mountain Bike in Val di Sole. Dal 29 giugno al 2 luglio, Daolasa di Commezzadura (Trento) ospiterà i grandi campioni delle ruote grasse per quanto concerne le specialità Cross-Country, Short Track, Downhill e Four-Cross (4X).

Il comitato organizzatore della rassegna trentina, guidato da Grandi Eventi Val di Sole e APT Val di Sole, ha ufficialmente aperto le prevendite online, disponibili su valdisolebikeland.com.

I biglietti per ciascuna delle giornate di sabato 1° luglio (gare di Downhill) e di domenica 2 luglio (gare di Cross-Country) sono disponibili al prezzo di 20 euro più costi di servizio. L’abbonamento per entrambe le giornate è invece in vendita al prezzo di 30 euro più costi di servizio. I biglietti non includono l’accesso agli impianti di risalita. Acquistare prima il proprio biglietto per le emozioni di Val di Sole conviene: infatti, fino al Lunedì di Pasquetta (10 aprile), i ticket giornalieri e l’abbonamento due giornate saranno scontati del 10%. L’ingresso è gratuito per i bambini al di sotto dei 12 anni, previa registrazione sulla piattaforma di ticketing.

Sono disponibili anche gli speciali biglietti “Hospitality”, che includono l’accesso all’area hospitality con servizio catering, l’accesso alle aree team, gara ed expo, il biglietto per l’utilizzo dell’impianto di risalita, il posto in tribuna riservato e l’accesso agli eventi collaterali. Per i minori di 12 anni, i biglietti hospitality sono disponibili ad un costo ridotto.

L’accesso per le giornate di giovedì 29 giugno (gare di Cross-Country Short Track riservate agli Under 23) e venerdì 30 giugno (gare di Cross-Country Short Track Elite, Downhill Juniores e, in serata, le finali delle 4X Pro Series) sarà invece gratuito. Allo stesso modo, dopo il termine delle premiazioni della Coppa del Mondo di Downhill, sarà possibile accedere gratuitamente all’area anche nella giornata di sabato 1° Luglio per assistere alla Giant Mini World Cup, l’evento dedicato ai bambini dai 2 ai 12 anni, che avranno modo di confrontarsi su un breve percorso di Cross-Country a due passi dai campioni più amati.

Nelle ultime due stagioni, 2021 e 2022, Val di Sole ha ospitato rispettivamente i Campionati del Mondo di Mountain Bike e le finali di Coppa del Mondo. In occasione dell’atto finale della World Cup 2022, il weekend italiano di Coppa ha fatto registrare oltre 25.000 ingressi.