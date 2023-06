Mtb, Austria in Val di Sole col poker d’assi: Mitterwallner, Stigger, Kolb e Höll

martedì, 27 giugno 2023

Commezzadura (Trento) – Se nel ciclismo su strada è la Slovenia il Paese dei campioni, nel mondo delle ruote grasse questo primato è sempre spettato alla Svizzera, una Federazione di ridotte dimensioni ma che ha nella Mountain Bike il suo sport nazionale.

Da qualche anno, però, la vicina Austria ha iniziato un percorso virtuoso nel mondo del fuoristrada, che ha fruttato nel breve periodo risultati di tutto rispetto, nonostante una popolazione anche in questo caso esigua: poco meno di 9 milioni di abitanti. Da Mona Mitterwallner a Laura Stigger nel Cross Country, ad Andreas Kolb e Valentina Höll nel Downhill, l’Austria sarà al via dell’appuntamento di Coppa del Mondo in Val di Sole (29 giugno-2 luglio) con concrete chance di vittoria in almeno 4 delle 12 gare in programma a Daolasa di Commezzadura, in Trentino.

Poco più di due ore di auto separano il confine del Brennero da Daolasa: un’occasione più unica che rara per i fan austriaci per essere al fianco dei loro beniamini. Sin dalla giornata venerdì 30 giugno quando Mona Mitterwallner e Laura Stigger saranno al via dello Short Track riservato alle Donne Elite. Proprio Laura Stigger si è aggiudicata il primo Short Track della stagione di Coppa del Mondo a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, mentre la più giovane Mitterwallner è un’atleta che predilige le lunghe distanze rispetto all’esplosività richiesta per primeggiare nello Short Track.

Nella giornata di sabato 1° luglio saranno invece Valentina Höll e Andreas Kolb a presentarsi col peso del pronostico sulle spalle, entrambi reduci da un importante successo in casa a Leogang. Se da una parte Kolb si è classificato in seconda posizione sulla Black Snake alle spalle di Loris Vergier in occasione delle finali di Coppa del Mondo 2022, la Campionessa del Mondo Höll è senza ombra di dubbio uno dei nomi più caldi per la gara Donne Elite di Downhill assieme all’elvetica Camille Balanche e alla francese Myriam Nicole.

“Sono felice di tornare a gareggiare in Val di Sole – ha detto Vali Höll –. Le finali di Coppa del Mondo dell’anno passato si sono rivelate veramente impegnative, non vedo l’ora di scoprire la pista di quest’anno e i cambiamenti apportati. Adoro la Val di Sole, questa gara è uno dei miei grandi obiettivi stagionali”.

Nella giornata di domenica 2 luglio torneranno in scena nella giornata conclusiva le tirolesi Mitterwallner e Stigger, entrambe in cerca di gloria nel Cross Country. La giovanissima atleta del Team Cannondale è reduce da un eccellente secondo posto conquistato a Leogang, nella gara di casa che ha visto l’Austria occupare anche il terzo posto grazie a Laura Stigger.

“In Val di Sole ho vinto il Mondiale U23 nel 2021, mi legano bellissimi ricordi a questo posto – ha commentato Mona Mitterwallner –. Tornerò in Val di Sole con buone sensazioni, amo correre in Italia e desidero finalmente vincere anche in Coppa del Mondo tra le Elite dopo tanti piazzamenti: oltre che con le gambe, pedalerò anche con il cuore”.