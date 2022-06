Monia Raffaelli nuovo segretario della Lega di Brentonico

martedì, 14 giugno 2022

Brentonico – È Monia Raffaelli il nuovo segretario della sezione di Brentonico (Trento). È questo quanto è stato deciso dal voto dei militanti durante il congresso sezionale della Lega Trentino per Salvini Premier. Durante lo stesso appuntamento sono stati anche eletti quali nuovi membri del direttivo Riccardo Gottardi e Carlo Cazzanelli.

Presente al congresso anche il commissario della Lega Trentino Diego Binelli che ha ringraziato i nuovi eletti per il contributo che hanno deciso di dare al partito e alla comunità, e il capogruppo in consiglio provinciale Mara Dalzocchio.

“La Lega Trentino sta dimostrando giorno dopo giorno di essere compatta – conclude Binelli – e pronta ad affrontare le prossime sfide in vista delle elezioni nazionali a sostengo del Segretario Federale Matteo Salvini e provinciali per riconfermare Maurizio Fugatti presidente”.