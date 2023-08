mercoledì, 9 agosto 2023

Monclassica (Trento) – Grande festa in piazza per l’anniversario del progetto che ha reso Monclassico e Presson i paesi delle meridiane artistiche. I curatori Sandro de Manincor, Alberto Mosca e Lorena Stablum presentano il volume del ventennale “Una sottile linea d’ombra. Le meridiane di Monclassico e Presson”.

Un’intera via a Presson, nel comune di Dimaro Folgarida, decorata con meridiane dedicate ai dodici segni zodiacali e una grande festa a tema. Sono questi i progetti che ha in cantiere per il prossimo futuro l’associazione culturale Le Meridiane di Monclassico e presentati durante il tradizionale appuntamento estivo che si è svolto in piazza della Fontana a Monclassico. Un incontro che ha offerto l’occasione di ripercorrere i vent’anni di attività dell’associazione che, con un progetto culturale davvero innovativo e originale, ha saputo trasformare il volto dei due borghi della Val di Sole rendendoli i paesi delle meridiane artistiche: 57 le opere realizzate dal 2003, anno di fondazione dell’associazione, a oggi. Pregevoli manufatti che, coniugando arte, scienza e saggezza popolare, scandiscono le ore del giorno grazie all’ombra prodotta dallo gnomone lungo le piazze, le vie e i parchi urbani dei due paesi.

Un folto pubblico ha partecipato alla festa delle meridiane di Monclassico e Presson. Con la festa si è voluto così ringraziare quanti hanno sostenuto e abbracciato con convinzione e orgoglio il progetto: i proprietari che hanno messo a disposizione le facciate delle proprie abitazioni per la realizzazione degli orologi solari, l’amministrazione comunale di Dimaro Folgarida, le Asuc del territorio, gli artisti e gli gnomonisti (Alberto Cintio, Gianfranco Paesani, Aurelio Pantanali e Giuseppe De Donà) e i volontari dell’associazione che negli anni si sono prodigati per il successo dell’iniziativa.

Durante la serata, il presidente Sandro de Manincor ha ricordato lo spirito del progetto, nato con l’ambizioso intento di riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale del territorio, e ha illustrato le tappe che hanno portato alla creazione di una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto: sullo schermo, il presidente ha mostrato i tre orologi solari storici già presenti sul territorio e tutte le 50 meridiane del nucleo originario, realizzate ogni estate per 10 anni da cinque artisti locali e non, alle quali ne sono seguite altre 7, tra cui la particolare e rarissima meridiana a camera oscura (nella foto gli artisti: da sinistra dopo de Manincor, Danilo Pozzatti, Giorgio Conta, Ivan Zanoni, Albert Dedja e Diego Rudellin).

“Questo progetto è motivo di vanto per tutta la nostra comunità – ha aggiunto il presidente – e rappresenta un valore di promozione culturale e turistica importante per il nostro territorio. Ormai dappertutto Monclassico e Presson sono conosciuti per essere i paesi delle meridiane artistiche anche grazie all’attenzione che la stampa locale e nazionale ha riservato al progetto”. L’ultimo, in ordine di tempo, il servizio di Studio Aperto andato in onda recentemente su Italia Uno. Lorena Stablum e Alberto Mosca, curatori assieme a de Manincor, hanno quindi illustrato i contenuti del libro del ventennale “Una sottile linea d’ombra” edito da Nitida Immagine Editrice di Cles.

Presenti alla serata anche il sindaco di Dimaro Folgarida Andrea Lazzaroni che insieme all’assessore alla cultura Monica Tomasi ha fatto gli onori di casa, il consigliere provinciale Ivano Job e alcuni tra i pittori e gli scultori protagonisti del progetto: Giorgio Conta, Albert Dedja, Danilo Pozzatti, Albino Rossi, Diego Rudellin e Ivan Zanoni. Il presidente dell’Apt della Val di Sole, Luciano Rizzi, infine, ha puntato l’attenzione sul valore turistico del progetto ricordando come la visita alle meridiane sia una delle più seguite e apprezzate da parte dei turisti che scelgono la Val di Sole come meta di vacanza.

La serata, si è conclusa con lo spettacolo-conferenza “Sotto lo stesso cielo” dell’astrofisico Fabio Peri che sulle musiche Luigi Signori ha parlato di “Zodiaco: realtà, mito, leggenda…”.