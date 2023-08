Miss Spormaggiore: la reginetta è ventiseienne bolzanina Nadine

lunedì, 7 agosto 2023

Spormaggiore (Trento) – Podio altoatesino a Spormaggiore (Trento). Ieri sera, nell’accogliente piazza della Chiesa a Spormaggiore, in occasione della festa “Ors an Festa”, per l’organizzazione della attivissima e giovane Pro loco, presieduta da Alessio Lorandini, in collaborazione con la SoleoShow model agency, si è svolta l’ultima tappa delle selezioni provinciali Miss Italia per il Trentino Alto Adige.

Le 19 candidate, presentate dalla consueta classe ed eleganza di Sonia Leonardi, hanno sfilato, davanti ad un numeroso pubblico che le ha applaudite ed incoraggiate per tutta la sfilata, contendendosi, l’ultima corona e il pass per le Finali Regionali.

Presente per valutare non solo la bellezza, ma anche il portamento e la personalità una giuria qualificata presieduta da Giorgio Azzolini responsabile del marchio Framesi per il Trentino Alto-Adige.

La serata si è aperta con la sigla ufficiale di Miss Italia, per proseguire con la sfilata degli abiti da sera e con il classico body istituzionale Miluna. Inoltre le ragazze si sono cimentate in una divertente sfilata con abiti casual, mostrandosi con un look semplice “da tutti i giorni”.

La reginetta – Sette le ragazze che accedono alle Finali Regionali.

La vincitrice del titolo di Miss Spormaggiore, fasciata dal presidente della proloco di Spormaggiore Alessio Lorandini e incoronata dall’assessore Lorenzo Ossana è la bionda ventiseienne bolzanina Nadine Zingerle, studentessa di sales marketing, pratica nuoto e pattinaggio artistico. Portamento elegante e sicuro ha sbaragoiato le altre concorrenti.

Un parimerito, con la fascia Miss bellezza Rocchetta, per il secondo gradino del podio, ancora due altoatesine fasciate: Sara Ploner e Giovanna Cela. Sara, ventisei anni, di San Cassiano Val Badia, titolare di un centro estetico a Bressanone. Giovanna, anche lei ventisei anni di Bolzano, segretaria e giocatrice di pallacanestro.

Medaglia di bronzo, con la fascia di Miss Framesi è Isabela Dias, ventidue anni, Italo-brasiliana di Trento, studentessa universitaria di Giurisprudenza.

La quarta fascia, miss Radio Dolomiti, radio partner della serata, va alla diciannovenne, di Taio, Stefania Fontanive, futura studentessa di Psicologia, premiata da una delle voci più belle di Radio Dolomiti, Francesca Bertoletti, al quinto posto Silvia Zogmeister, ventitre anni di Pergine, studentessa universitaria alla facoltà di Bolzano, atleta e prossima ai mondiali di ultimate frisbee.

A salire sul sesto gradino del podio anche la ventiquattrenne maestra di sci, di Ziano di Fiemme, Mafalda Rigatti, laureata in fotografia e fotografa.

Ad intervallare lo show dedicato alla bellezza, ci ha pensato il noto e apprezzatissimo attore/comico trentino Lucio Gardin. La performance ha entusiasmato il numerosissimo pubblico presente che non ha mai smesso di ridere e di applaudire il bravissimo Lucio.

A curare l’hairlook della serata due saloni presenti: Fashion Hair di Ori Elena di Rovereto e Roby Style di Roberta Pedrotti di Trento, in rappresentanza del marchio Framesi, new entry nella famiglia Miss Italia per il 2023.

Un ringraziamento speciale va a tutti i media che ci stanno seguendo con interesse e costanza.

Finali regionali – La prima data delle Finali Regionali, a cui le ragazze potranno partecipare sarà martedì’ 8 agosto a Fiera di Primiero, segue Andalo il 9 agosto, Folgaria il 12 agosto e Lagundo il 15 agosto.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige sarà ospitata per il settimo anno consecutivo in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone lunedì 21 agosto.

In questa, che sarà la serata più importante ed attesa, voluta dalla Associazione Turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione, che prenderà la corona di Michelle De Pinto, e che per un anno intero veicolerà la bellezza della nostra Regione in tutta Italia.

Un ringraziamento a Radio Nbc, radio partner e a Sparkasse, sponsor della serata.

Sonia Leonardi sprona le ragazze a vincere la timidezza e ad iscriversi per vivere un’esperienza diversa, per divertirsi e socializzare. Si creano nuove amicizie e possono nascere delle buone opportunità lavorative nel campo artistico.

Le sfilate di Miss Italia sono dei veri e propri casting per conoscere meglio le ragazze che potranno poi anche collaborare con noi. Infatti, quasi tutte le nostre modelle ed hostess, hanno iniziato partecipando a Miss Italia.

Credere nei sogni è ancora possibile e non dobbiamo mai smettere di farlo.

Info: fino a metà agosto, chiedi informazioni a soleo@soleoshow.com o al tel. 0461 239111.