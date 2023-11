Minaccia la ex, arrestato dai carabinieri in Val di Non

sabato, 4 novembre 2023

Villa d’Anaunia (Trento) – La situazione era da tempo attentamente seguita dalla Procura della Repubblica di Trento e dai carabinieri delle Stazioni di Cles e Denno. Un ex coniuge, originario del Marocco, è stato arrestato dai militari del principale centro della Val di Non, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal tribunale di Trento in aggravamento della precedente misura del divieto di avvicinamento alle persone offese, più volte violata dall’uomo che non si rassegnava alla nuova vita intrapresa dalla moglie.

Minacce, anche gravi, danneggiamenti, in un’occasione un inseguimento nei confronti del nuovo compagno della donna. Alle condotte violate è conseguita anche l’applicazione del divieto di avvicinamento, provvedimento evidentemente non più sufficiente, al punto di indurre l’autorità giudiziaria ad emettere quello più afflittivo degli arresti domiciliari.

L’arrestato, alla fine del 2020, in occasione dell’ennesima lite con l’ex consorte e l’attuale compagno, avvenuta a Cles in pieno giorno, era anche scappato dopo aver aggredito la coppia sottraendo il cellulare alla donna. Per quella vicenda è stato rintracciato ed arrestato a Mezzolombardo dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Cles.