Michela Zardin guiderà l’Anestesia dell’ospedale di Cles

mercoledì, 5 ottobre 2022

Cles (Trento) – Anestesia ospedale di Cles (Trento), conclusa la procedura di selezione. Definita la graduatoria di merito, domani sarà nominata la dottoressa Michela Zardin, prima classificata.

Prosegue l’impegno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento per garantire alle unità operative degli ospedali trentini guide di comprovata esperienza e professionalità. A un mese e mezzo dalla chiusura delle iscrizioni è stato pubblicato sul sito dell’Apss l’esito della selezione per la direzione dell’Unità operativa di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Cles. Le normative concorsuali prevedono che i candidati siano valutati sulla base dei colloqui selettivi e dei curricula professionali.

La graduatoria di merito per la selezione di anestesia e rianimazione vede al primo posto la dottoressa Michela Zardin che sarà nominata nella seduta del comitato direttivo di domani. Sempre per quanto riguarda l’ospedale di Cles stati banditi la selezione per la direzione dell’unità operativa di medicina interna, la cui presentazione delle domande scadrà lunedì prossimo, e quella per l’ostetricia e ginecologia con iscrizioni chiuse a fine settembre.

Michela Zardin è nata a Legnago (Verona). Dopo la laurea in medicina e chirurgia conseguita nel 2000 all’Università degli studi Verona, nel 2004 si specializza in anestesia e rianimazione con indirizzo terapia del dolore sempre a Verona. Nel 2016 consegue il master di secondo livello in terapia intensiva all’Università degli studi di Milano e quello in medicina del dolore all’Advance Alcology Research e nel 2020 partecipa al corso di perfezionamento leadership in medicina all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

La dottoressa Zardin ha maturato un’esperienza di 18 anni nel settore dell’anestesia e rianimazione, di cui circa 7 anni in Azienda provinciale per i servizi sanitari e i restanti in varie strutture ospedaliere della Lombardia, Emilia Romagna e Veneto tra cui l’Azienda ospedaliera Carlo Poma di Mantova, l’Azienda ospedaliera universitaria Luigi Sacco di Milano e l’Azienda ospedaliera universitaria di Verona.

La dottoressa Zardin è stata titolare degli incarichi di alta professionalità “Controllo delle infezioni in terapia intensiva” e “Monitoraggio e gestione emodinamica dei pazienti critici in terapia intensiva” dell’ospedale Santa Chiara di Trento.

La professionista vanta una corposa produzione scientifica, inerente alle tematiche specifiche della anestesia e rianimazione. Ha svolto inoltre attività di docenza all’Università degli studi di Verona nel corso di laurea in infermieristica e nelle scuole di specialità di Anestesia e rianimazione e Malattie dell’apparato digerente nonché nella Scuola di formazione in medicina generale di Verona. È responsabile per il Trentino-Alto Adige della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti).