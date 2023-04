Melinda arruola i PAW Patrol per insegnare ai bambini le buone abitudini

lunedì, 17 aprile 2023

Cles (Trento) – Melinda “arruola” i PAW Patrol per insegnare ai più piccoli le buone abitudini alimentari: con la frutta, i bambini crescono meglio.

Melinda lancia il nuovo packaging delle Piccoline, le mele di piccolo calibro pensate apposta per i bambini. All’interno di ogni borsa riciclabile e riutilizzabile 1 kg di prodotti e una card collezionabile ispirata all’amatissima serie animata canadese. La nutrizionista: “ Dalle mele molti benefici per la salute. I genitori ricordino di associare il momento della frutta a qualcosa di divertente e spensierato”.

PICCOLINE MELINDA – Conquistare il gusto dei giovanissimi promuovendo al tempo stesso abitudini alimentari sane in una fase cruciale della crescita. È questo l’obiettivo della campagna promozionale delle Piccoline Melinda, le mele di calibro ridotto pensate appositamente per i bambini.

Già lanciati nel 2021, gli esemplari – delle varietà Morgana e Tessa – tornano sugli scaffali a partire dalla metà di aprile accompagnati anche quest’anno da un gruppo di “testimonial” d’eccezione: i cuccioli di PAW Patrol, la celebre e amatissima serie animata canadese. Sono loro, infatti, i protagonisti della confezione da 1 kg e della sorpresa custodita al suo interno, ovvero una card da collezionare. Le mele sono vendute in borse riutilizzabili nel rispetto della filosofia circolare di Melinda che ambisce a minimizzare gli sprechi favorendo il riuso.

La scelta delle varietà di frutta non è casuale. Morgana si evidenzia da sempre per la nota “succosità estrema” e l’altrettanto celebre croccantezza che la rendono un vero e proprio “snack naturale” capace di offrire una piacevole pausa energizzante. Caratterizzata da un colore rosso intenso e brillante, Tessa vanta una polpa fine, dolce e fresca e si distingue per la sua forma cilindrica allungata.

Le ridotte dimensioni delle “Piccoline”, infine, ben si prestano alla manualità dei bambini che ne possono sfruttare al meglio la “portabilità”.

Questi fattori, sostiene Melinda, sono decisivi per rendere il prodotto particolarmente adatto ai giovanissimi rispondendo al tempo stesso alla necessità delle loro famiglie di incentivare un’alimentazione corretta. Una missione, quest’ultima, che porta con sé frequenti difficoltà di fronte alla scarsa propensione dei bambini al consumo di frutta e che può essere adeguatamente sostenuta proprio attraverso la creazione di un prodotto attrattivo.

GLI INTERVENTI – “La frutta è un elemento cardine di un’alimentazione equilibrata che spesso, tuttavia, è accolta dai giovanissimi con una certa diffidenza”, spiega Paolo Gerevini, direttore generale Consorzio Melinda.

“Le Piccoline Melinda PAW Patrol sono pensate proprio per invogliare i bambini a consumare un prodotto sano trasformando la merenda in un’occasione di divertimento. Il calibro ridotto degli esemplari rappresenta ovviamente un punto di forza e un elemento di curiosità capace di catturare la sensibilità dei più piccoli”.

Caratterizzata da un basso contenuto calorico, la mela è un alimento eccellente a fronte delle sue proprietà nutritive. “Ricco di sali minerali, fibre, vitamine e polifenoli che sono contenuti soprattutto nella buccia, questo frutto favorisce il benessere delle mucose e la regolarità intestinale, oltre a essere un ottimo antiossidante”, spiega Bianca Giupponi, dietologa e nutrizionista dello Studio Medico Specialistico Santoro di Roma. “Si tratta inoltre di un prodotto molto versatile, che può essere consumato crudo o cotto e che è presente in numerose varietà”.

Sono tutti aspetti importanti, ovviamente, che rendono le mele un’ottima risorsa per la promozione di buone pratiche di alimentazione, soprattutto tra i più giovani. Secondo una ricerca condotta nel marzo 2020 dall’Osservatorio Melinda su un campione di 500 mamme con figli di età inferiore a 10 anni, soltanto il 12% dei bambini consumerebbe le ormai celebri tre porzioni di frutta quotidiane raccomandate dall’OMS.

Tra le opzioni più apprezzate la mela si piazza al secondo posto in classifica dietro alla banana superando però nettamente fragola e pera.

Per invogliare i bambini a consumare più frutta occorre innanzitutto dare il buon esempio ma è anche possibile ricorrere a opportuni stratagemmi. “Il processo di familiarizzazione e accettazione di un alimento non è immediato e richiede costanza e impegno”, sottolinea ancora la dottoressa Giupponi.

Anche per questo durante il percorso di avvicinamento è importante “associare il momento della frutta a qualcosa di divertente e spensierato”. Un’esigenza, sostiene Melinda, alla quale le PiccolinePAW Patrol possono rispondere efficacemente.