Mele e uva: in Trentino si annuncia un raccolto di buona qualità

venerdì, 18 agosto 2023

Cles (Trento) – Inizia una vendemmia che si annuncia ottima in Trentino. La raccolta d’uva è iniziata in alcune zone del Trentino (Alto Garda, Toblino e piana Rotaliana), mentre è in arrivo la raccolta delle mele in Val di Non. “ Dai dati in nostro possesso – anticipano gli esperti di Coldiretti Trento – si annuncia una buona annata sia a livello quantitativo che qualitativo”.

Intanto sono in arrivo i lavoratori stranieri extracomunitari interamente impegnati nel lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero. La Coldiretti Trento evidenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPCM che integra i flussi stagionali proprio in occasione dell’avvio delle importanti campagne di raccolta delle mele e della vendemmia.

Per accelerare le procedure il DPCM – sottolinea la Coldiretti – riserva alle Associazioni datoriali importanti quote, che saranno utilizzate a “scorrimento” rispetto alle domande già presentate alla data di pubblicazione del DPCM.

“In Italia – sottolinea Coldiretti Trentino Alto Adige– un prodotto agricolo su quattro viene raccolto da mani straniere con 358mila lavoratori regolari provenienti da ben 164 Paesi diversi che sono impegnati nei campi e nelle stalle fornendo più del 30% del totale delle giornate di lavoro necessarie al settore, secondo il Dossier Idos. I lavoratori stranieri occupati in agricoltura – continua Coldiretti Trentino Alto Adige – sono per la maggior parte provenienti da Romania, Marocco, India e Albania, ma ci sono rappresentanti di un po’ tutte le nazionalità. Si tratta soprattutto di lavoratori dipendenti a tempo determinato che arrivano dall’estero e che ogni anno attraversano il confine per un lavoro stagionale per poi tornare nel proprio Paese spesso stabilendo delle durature relazioni professionali oltre che di amicizia con gli imprenditori agricoli”.

“Sono molti i “distretti agricoli” dove i lavoratori immigrati sono una componente essenziale e bene integrata nel tessuto economico e sociale come nel caso -– conclude Coldiretti Trentino Alto Adige – della raccolta delle fragole nel Veronese, della preparazione delle barbatelle in Friuli, delle mele in Trentino Alto Adige, della frutta in Emilia Romagna, dell’uva in Piemonte fino agli allevamenti da latte in Lombardia dove a svolgere l’attività di bergamini sono soprattutto gli indiani”.