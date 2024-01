Marilleva, un successo il 10° Raduno Skialp Val di Sole: i risultati

sabato, 13 gennaio 2024

Marilleva – Aspettative rispettate per il 10° Raduno Skialp Val di Sole tenutosi a Marilleva 1400, venerdì 12 gennaio con 224 partenti. Serata stellata e piste preparate alla perfezione dai gatti delle nevi della skiarea.

La gara ha visto fin da subito l’atleta di casa Alex Rigo ‘bruciare’ la neve e arrivare al traguardo presso il rifugio Orso Bruno (aperto a supporto della manifestazione) con un ottimo tempo di 30 minuti e 36 secondi. Alle sue spalle Valentino Bacca in 31.47 seguito da Luca Troncar 31.54, Gabriele Leonardi 32.30 e Alex Salvadori 33.02.

In ambito femminile da notare l’ottima prestazione della giovanissima Teresa Schivalocchi anno 2008 con il tempo di 43.08 seguita dalla veterana e iscritta Skialp Val di Sole Susanna Neri in 43.39 completa il podio Michelle Ferrazza in 46.04, al quarto posto un’altra atleta di casa Barbara Longhi in 48.09 e alle sue spalle un’altra giovanissima classe 2008 Marlies Sartori in 59.09.

Sul podio sono stati premiati inoltre i giovanissimi Daniel Dell’Eva e Daniel Traboi del 2011 e il più anziano Marco Ravelli del 1955, oltre ai gruppi più numerosi Brenta Team con 24 partecipanti, Sizeri Vermiglio (23), Skialpvaldisole (15), GS Cis (10), Bagolino (9).

Molto soddisfatto il direttivo dello Skialp Val di Sole per la nutrita partecipazione “che sprona a migliorarsi anno per anno, molti gli elogi ricevuti dai tanti partecipanti. Un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor ed in particolare alle Funivie Folgarida Marilleva che permettono ogni anno lo svolgimento del raduno in sicurezza su un percorso fantastico preparato con dedizione“. La serata è finita in compagnia presso il ristorante Bucaneve di Commezzadura che per l’occasione era riservato ai partecipanti del raduno, con un arrivederci nel 2025 per l’11 edizione.