Marilleva, il 12 gennaio raduno Skialp Val di Sole: modalità iscrizioni

giovedì, 4 gennaio 2024

Mezzana (Trento) – Il 12 gennaio 2024 ritorna l’appuntamento con il raduno non competitivo organizzato dallo Skialp Val di Sole. La decima edizione prenderà il via alle 19 a Marilleva 1400 in fondo alla pista Panciana, come di consueto, con arrivo al Rifugio Orso Bruno dove ci sarà un ristoro caldo. Il percorso: 4 km per 700 metri di dislivello positivo circa. Distribuzione pettorali a partire dalle 17 presso il bar scuola Sci Marilleva a Marilleva 1400.

Il raduno skialp Val di Sole assieme al raduno “Ai piedi del Vioz” è quanto rimane di una fornita proposta di raduni che interessavano le Valli di Sole e Non negli anni scorsi. Il direttivo dello Skialp Val di Sole si è prodigato anche quest’anno per organizzare una serata di sport e divertimento sperando che vi sia una forte adesione (foto © Giacomo Podetti).

Novità di quest’anno è la cena, a partire dalle 21, presso il ristorante pizzeria Bucaneve a Mestriago dove gli atleti e simpatizzanti potranno gustare la cena e dove verranno svolte le premiazioni e la lotteria con ricchi premi. Per l’occasione il ristorante sarà riservato ai partecipanti alla manifestazione.

Iscrizioni: inviare una email all’indirizzo skialpvaldisole@gmail.com indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, gruppo di appartenenza. Il costo – 30 euro – comprende gadget e buono pasto.