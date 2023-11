Maltempo, situazione viabilità in Trentino: le strade chiuse

giovedì, 2 novembre 2023

Trento – L’ondata di maltempo che sta interessando il Nord Italia non ha finora creato problemi alla viabilità in Trentino. La perturbazione, con piogge diffuse e neve oltre i 1700-1800 metri, proseguirà anche nelle prossime ore.

Ecco la situazione della viabilità in Trentino

ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO FOLGARIA – LAVARONE – LUSERNA e di PINE’

Tutte le strade sono aperte.

BASSA VALSUGANA – TESINO

Chiusura invernale della Sp 31 del Passo Manghen dal km 17+000 al km 31+500.

Le restanti strade sono tutte aperte.

PRIMIERO

Tutte le strade sono aperte.

VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

Statale 612 della Val di Cembra permane senso unico alternato per smottamenti al km 3+400 loc. Maso Franchi e al km 7+400 località Ceola.

Chiusa la SP 31 del Manghen dal km 32+500 al km 38+550 per pericolo smottamenti.

TRENTO – MONTE BONDONE – PAGANELLA

Tutte le strade sono aperte.

VALLE DI NON

Chiusa la Sp 14 del lago di Tovel in località Santa Emerenziana al km 1,530 circa per pericolo caduta sassi.

Sp 73 destra Anaunia: senso unico alternato causa smottamento al km 4,000 circa nel comune di Denno.

VALLE DI SOLE

Tutte le strade sono aperte.

CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA

Tutte le strade sono aperte.

ALTO GARDA E LEDRO

Chiusa la Sp 48 del Monte Velo in località Gazzi per smottamento. Le restanti strade sono tutte aperte.

VALLAGARINA

Chiusa la pP 22 Chizzola – Brentonico tra l’abitato di Brentonico e Sorne per frana. Le restanti strade sono tutte aperte.