Maltempo, la situazione zona per zona delle strade del Trentino: ancora chiuse alcune Statali

mercoledì, 19 luglio 2023

Predazzo – I fenomeni temporaleschi verificatisi nel tardo pomeriggio di ieri hanno causato schianti di alberi e caduta di rami sulle carreggiate di alcune arterie provinciali, con colate di materiale sciolto in alcuni tratti stradali.

Le operazioni di taglio piante e di rimozione delle stesse dalla sede viaria sono iniziate già ieri sera al termine dell’evento e stanno proseguendo anche nella giornata odierna.

Sono ancora chiuse per lavori di rimozione piante e pulizia della sede stradali la SS 50 del Grappa e passo Rolle, dal km 102 al km 106 in località Forte Buso, nel comune di Predazzo, e la SS 346 del passo San Pellegrino, dal km 3 al km 6 in località Fango, nel comune di Moena.

Di seguito le arterie della rete stradale provinciale su cui si sono verificati gli eventi più rilevanti.

Strade sett 3 – VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

Come detto, rimangono chiuse per lavori di rimozione piante cadute o pericolanti e pulizia della sede stradale la:

– SS 50 del Grappa e passo Rolle dal km 102 al km 106 in località Forte Buso nel comune di Predazzo;

– SS 346 del passo San Pellegrino dal km 3 al km 6 in località Fango nel comune di Moena.

Strade sett 1 – ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO FOLGARIA – LAVARONE – LUSERNA e di PINE’

Non si registrano particolari criticità lungo la rete stradale.

Nella giornata di ieri si sono verificati alcuni schianti di alberi e caduta di rami in carreggiata, subito rimossi dal personale operaio del Servizio Gestione Strade, lungo le seguenti strade:

– SP 11 di Levico-Vetriolo in prossimità di località Compet;

– SP 66 di Montagnaga in prossimità del bivio per il lago di Canzolino;

– SP 108 della Val di Centa a monte dell’abitato di Centa San Nicolò.

Strade sett 5A – VAL DI NON

Non si registrano particolari criticità lungo le strade della Val di Non.

Nella giornata di ieri si sono verificati alcuni schianti di alberi e caduta di rami in carreggiata, subito rimossi dal personale operaio del Servizio Gestione Strade, lungo la:

– SS 42 del Passo del Tonale e della Mendola, in prossimità dell’abitato di Fondo.