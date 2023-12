Maltempo, in Trentino caduta alberi e vento: chiusa la statale del Passo Fedaia da Penia alla diga

venerdì, 1 dicembre 2023

Passo Fedaia – Precipitazioni intense e forte vento stanno interessando il territorio trentino in queste ore in cui è valida l’allerta gialla emessa dalla Protezione civile, fino alle 18 di domani, sabato 2 dicembre, per i rischi legati al maltempo.

La situazione delle strade vede al momento la chiusura della statale 641 del Passo Fedaia dal chilometro 4+000 in località Penia al chilometro 11+500 presso la diga per caduta alberi e vento. Il resto della rete della viabilità di competenza provinciale risulta alle 17.30 di oggi percorribile, fatto salvo l’interruzione appena citata e quella della SS 350 Folgaria Valdastico, dove sono in corso i lavori per la riapertura in seguito ai danni del maltempo del 4 novembre scorso. Si ricordano inoltre le chiusure stagionali, fino a primavera, della SP 31 del Passo Manghen, della Sp 3 del Monte Baldo, della SP 138 del Passo Borcola e della SP 14 del lago di Tovel.