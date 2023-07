Maltempo e grandinate in Trentino, interventi e conta dei danni

giovedì, 20 luglio 2023

Trento – Le forti perturbazioni che hanno interessato il Trentino nelle ultime ore hanno toccato da vicino foreste e coltivazioni del territorio. Dalle 23 di ieri alle 9 di stamattina sono state circa 90 le chiamate inoltrate dalla Centrale Unica di Emergenza ai Vigili del Fuoco del sistema provinciale, principalmente per allagamenti, piante pericolanti o cadute. Le zone più colpite sono state la Piana Rotaliana, la Val di Cembra, l’altopiano di Pinè, la Val dei Mocheni, la Bassa Valsugana soprattutto negli abitati di Strigno, Scurelle, Spera, Telve di Sopra, e la bassa Val Rendena, Priore, Villa Rendena e Riva del Garda. Non si sono registrati danni a persone.

Per quanto riguarda le coltivazioni, sono ancora in corso gli approfondimenti più puntali da parte degli uffici provinciali per stilare un resoconto completo e dettagliato degli effetti che il maltempo delle ultime ha avuto sulle coltivazioni e sulla produzione agricola e frutticola del territorio. In questo caso i luoghi più colpiti da venti e grandinate di forte entità e danni significativi a produzione e strutture sono state la Valsugana e la Val di Cembra, in particolare nel comune di Giovo. Meno intense, invece, le grandinate che hanno interessato la Piana Rotaliana, la zona di Cavedine e l’area a sud di Trento. In Val di Non si è registrato vento forte nell’abitato di Novella, con isolate segnalazioni di danni agli impianti antipioggia.

Il dettaglio degli eventi riscontrati sul territorio nella giornata di ieri:

vento e grandine in Valsugana, dove si è registrato un evento significativo nella zona di Pergine, Caldonazzo, Tenna.

Danni significativi alla produzione e alle strutture in Bassa Valsugana, interessata dalle due giornate di perturbazione;

grandinata di leggera entità in Piana Rotaliana: interessati alcuni meleti nella zona di Mezzolombardo e vigneti a San Michele all’Adige, con un danneggiamento della sola produzione più esposta. Non si registra ad oggi produzione caduta a terra;

grandinata di maggiore intensità e con danneggiamento alla produzione frutticola in Val di Cembra, nella zona di Ville di Giovo, Cembra, Lisignago e Segonzano, con una particolare intensità nel Comune di Giovo;

grandinata di media intensità nella zona di Cavedine;

grandinata di bassissima intensità anche nella zona a sud di Trento (Romagnano, Mattarello, Aldeno) ma con danni che possono considerarsi, allo stato, di entità trascurabile;

vento forte è stato segnalato anche nella zona di Novella, con isolate segnalazioni di danni agli impianti antipioggia sia nella giornata di ieri che nella giornata precedente.