Maltempo, danni nelle zone di Primiero e Valli di Sole e Non

martedì, 18 luglio 2023

Fondo (Trento) – Maltempo, danni nelle zone del Primiero e delle Valli di Non e Sole. Interventi in serata degli operatori di Protezione civile pre-allertati a seguito della segnalazione di possibili precipitazioni a carattere temporalesco annunciate da Meteotrentino. Nel tardo pomeriggio le apparecchiature hanno rilevato raffiche di vento fino a circa 90 km/h specie sui settori settentrionali della provincia. Verso le 18 i radar hanno rilevato due violenti temporali con grandine in rapido moto verso est .

Nella prossime ore forti raffiche di vento e locali grandinate interesseranno il Trentino da ovest verso est.

Questi i principali interventi per danni alla viabilità, in particolare per piante cadute sulla carreggiata, ed alcune segnalazioni di disagi.

Statale 50 del Passo Rolle chiusa per caduta piante al km 108 e 900 tra Bellamonte e intersezione Lusia. Ulteriore chiusura anche da Paneveggio direzione Passo Rolle sempre per caduta piante. Danni anche ad un capannone dell’azienda elettrica Primiero a Tonadico.

Stesso problema per la ovovia di Pampeago verso passo Feudo, bloccata per piante sulle funi.

Statale 346 del Passo San Pellegrino chiuso dal chilometro in località Campagnola fino al km 6 località Fango per caduta piante.

Passo Carezza chiuso. Sp 232 di Fiemme al km 11 circa tra intersezione lago di Tesero e intersezione Ziano Panchià senso unico alternato per caduta piante.

Scoperchiati due edifici in Val di Fassa. Parecchi alberi caduti con persone bloccate. In generale, schianti diffusi in Val di Fassa e in alta Val di Fiemme. Zone particolarmente problematiche a Canazei e Moena. Danni diffusi da caduta piante, ma pare solo in contesto forestale. Personale CFT della Stazione di Fassa sul posto, in contatto con i vigili del fuoco. Nessuna segnalazione al momento di danni sul reticolo idrografico.

I vigili del fuoco al lavoro anche sulla statale 42 all’altezza dell’abitato di Fondo chiusa per caduta piante. Deviazione in loco. Diversi interventi in soccorso di bagnanti a Caldonazzo dove il tetto del Lido è stato scoperchiato.