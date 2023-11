Maltempo, conclusa la fase di emergenza in Trentino Alto Adige

venerdì, 3 novembre 2023

Trento – Maltempo: conclusa la fase di emergenza in Trentino. Rientrata l’emergenza maltempo che ha flagellato il Trentino negli ultimi giorni: stamattina è stata convocata dal dirigente generale del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna Raffaele De Col la Sala Operativa della Protezione Civile per fare il punto della situazione e non sono state rilevate particolari criticità, nonostante i numerosi danni, che complessivamente ammontano a circa 5 milioni di euro. Alcune strade rimangono attualmente chiuse, smottamenti e piccole frane sono comunque in via di risoluzione, mentre le strade forestali hanno subito numerosi cedimenti di banchine, erosioni e colate detritiche la cui valutazione complessiva sarà possibile soltanto in primavera .

Le richieste di intervento al Servizio Antincendi e protezione Civile dalle ore 12.00 di ieri e fino a questa mattina sono state oltre 230, mentre circa un migliaio di Vigili del fuoco sono stati attivati e distribuiti su tutto il territorio provinciale nella scorsa notte, soprattutto per monitorare gli eventi e essere pronti ad intervenire in caso di necessità. Un ringraziamento al personale provinciale, ai Vigili del Fuoco permanenti e ai tantissimi volontari che hanno prestato la loro opera è venuto dal presidente Maurizio Fugatti, presente alla riunione: “A tutte le persone che si sono rese disponibili nelle diverse parti del territorio va un sentito ringraziamento da parte nostra. Questa seconda fase di emergenza può fortunatamente considerarsi chiusa; le strutture sono state in grado di utilizzare al meglio tutte le capacità tecniche e le infrastrutture a disposizione, come le dighe e dopo le verifiche fatte questa mattina, non è stato necessario aprire di nuovo la galleria Adige-Garda”.

Come emerso dai resoconti della Sala Operativa, gli interventi hanno riguardato soprattutto allagamenti per la rottura o il malfunzionamento di pompe, mentre gli eventi si sono verificati soprattutto nelle Giudicarie e in Rendena, nelle Valli di Non e Sole e in Valle dei Mòcheni.

Gli smottamenti e le colate di massi e fango che hanno interessato alcune zone sono tuttora in corso di valutazione. La frana che da Sporminore è scesa verso Lovernatico non sembra rappresentare un pericolo per il torrente e a Cloz la situazione è sotto controllo. A Cavedine si è verificata una frana traslativa in strati di roccia, che si sono frammentati in blocchi di varie dimensioni, provocando un accumulo di circa 50.000 mc alla base del versante. I due tralicci di elettrodotti e i due edifici agricoli vicini all’evento non hanno subito danni. Oggi è stato effettuato un sopralluogo con i rappresentanti del comune di Cavedine, per verificare la stabilità dei tralicci.

La situazione degli invasi è sotto controllo e anche il colmo del fiume Adige non ha creato situazioni di pericolo ed è in calo. Come ricordato dal presidente Fugatti, non è stato necessario ricorrere all’apertura della galleria Adige-Garda, anche se permene fino a lunedì prossimo il divieto di navigazione per un raggio di 200 metri dallo sbocco della galleria e da quello del fiume Sarca, oltre alla cauta navigazione su tutto lo specchio del lago, per la parte trentina. La pioggia ha raggiunto nelle ultime ore i 130 millimetri di media, calando ai 5 mm all’ora in mattinata, ma le precipitazioni si esauriranno con ogni probabilità nel corso del pomeriggio su tutto il territorio.

Maltempo: in miglioramento la situazione in provincia di Bolzano

­In provincia di Bolzano permane il livello di attenzione Alfa su scala provinciale. Lo ha confermato oggi (3 novembre) la Commissione di valutazione dell’Agenzia per la Protezione civile nel corso della sua ultima seduta. La situazione complessivamente è migliorata, i servizi di emergenza sono ancora al lavoro sulle strade, alcune delle quali sono chiuse alla circolazione. “Sussistono al momento rischi idrogeologici e si prevedono nevicate, motivo per cui il livello di attenzione Alfa sarà mantenuto fino a mezzogiorno di domani”, riassume Klaus Unterweger, direttore dell’Agenzia della Protezione Civile. Quando si viaggia su strade ad alta quota, è essenziale assicurarsi che i veicoli siano dotati di equipaggiamento invernale.

Il bollettino di allerta prevede ancora un potenziale di pericolo moderato (arancione) per movimenti di massa e colate detritiche nella giornata odierna, che scenderà a livello giallo nella giornata di domani, sabato 4 novembre”, riferisce Willigis Gallmetzer, direttore del Centro di allerta provinciale. Anche per i fiumi la situazione rimane sotto controllo.

Precipitazioni intense la scorsa notte, oggi prevista una tregua

“La notte scorsa sono caduti tra i 40 e i 60 litri di pioggia per metro quadrato, in alcuni punti fino a 80 litri per metro quadrato, soprattutto nei versanti meridionali”, riassume Dieter Peterlin, dell’Ufficio provinciale Meteorologia e prevenzione valanghe presso l’Agenzia per la Protezione civile. A Salorno si è registrato il picco la scorsa notte con 90 litri per metro quadrato. Al mattino il limite delle nevicate è sceso fino a 1200 metri.

Il ciclone mediterraneo si sposterà verso Est nel pomeriggio e le precipitazioni si interromperanno per una giornata. Nel fine settimana, tra sabato e domenica, tornerà a piovere, ma le precipitazioni saranno di lieve entità.

Livelli dei fiumi principali stabili

In provincia di Bolzano, a seguito delle ultime precipitazioni, la situazione dei torrenti e dei fiumi principali risulta stabile e non presenta preoccupazioni. “Il livello di preallarme è stato superato la scorsa notte solo in alcuni tratti e per un breve periodo di tempo, spiega Roberto Dinale, direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe. Gli scarichi di fondo sono stati attivati solamente nelle dighe di Rio Pusteria, Fortezza e Fontana Bianca.

70 interventi la scorsa notte per il maltempo

I Vigili del fuoco professionisti sono intervenuti 70 volte, tra ieri notte e la mattinata odierna, per ripristinare la normalità in alcune zone particolarmente colpite dal maltempo. Smottamenti e frane si sono registrati a Mules, Solda, Montagna, San Leonardo in Passiria e in Val Sarentino, dove la statale, all’altezza della frazione di Ponticino, è stata chiusa al traffico a causa di uno smottamento di fango e detriti che ha invaso la carreggiata. La riapertura della strada dovrebbe avvenire nel pomeriggio o entro la serata odierna. Deviazioni sono invece previste su altre strade colpite dal maltempo. Il Servizio forestale ha segnalato diverse frane su argini vicino alle strade forestali, mentre il Servizio valanghe pubblicherà oggi un altro blog sulla situazione attuale.