Maltempo: 9028 fulmini in due giorni e conta dei danni in Trentino

giovedì, 13 luglio 2023

Molveno (Trento) – Dopo il caldo dello scorso fine settimana e qualche isolato temporale di calore lunedì, dalla sera di martedì infiltrazioni di aria instabile hanno determinato rovesci e temporali diffusi con frequenti fulmini, precipitazioni abbondanti in poco tempo, grandine e forti raffiche di vento. Le celle temporalesche, in rapido movimento da ovest verso est, sono risultate localmente molto intense ed accompagnate da grandine fino a 5 – 8 cm di diametro soprattutto nella scorsa notte nella zona di Molveno, Andalo e Zambana.

Nelle ultime 48 ore le precipitazioni sono risultate molto disomogenee, mediamente di 50 mm, e localmente superiori a 100 mm con massimo di 124 mm a malga Bissina (Daone). Le raffiche di vento sono state localmente molto forti e superiori a 100 km/h (massimo misurato ieri Passo Brocon 107 km/h).

I fulmini sono stati frequenti ed in Trentino sono caduti 9028 fulmini dall’11 luglio fino alle ore 12 di oggi.

Attualmente il tempo è migliorato ma nel pomeriggio sera di oggi sono ancora probabili rovesci e temporali sparsi, anche intensi, per il passaggio dell’asse della saccatura. Meteotrentino stima però la probabilità di fenomeni molto intensi inferiore a quella delle ultime 48 ore. Dalla sera e nei prossimi giorni sono attese prevalenti condizioni di stabilità con temperature in progressivo aumento e ben sopra la media soprattutto da domenica.

Quella appena trascorsa è stata una notte impegnativa per i vigili del fuoco volontari. Ben 45 Corpi sono intervenuti per fare fronte ai danni causati dal maltempo. Gli interventi per lo più hanno riguardato smottamenti, caduta di piante, allagamenti. A Telve e Grigno si è verificato lo scoperchiamento di due tetti.

Per quanto riguarda le chiamate alla Centrale Unica di Emergenza, al numero 112, dalle 21 ieri alle 11 di oggi – 13 luglio – sono state gestite 174 chiamate per soccorso tecnico urgente, in particolare per alberi caduti o pericolanti, allagamenti, frane e un crollo.

Per quanto riguarda i danni al settore agricolo legati agli eventi degli ultimi tre giorni sono da segnalare: grandine che ha interessato i meleti della bassa Val di Sole, Cles, Tuenno e Taio, con danni relativamente modesti e localizzati; grandine che ha interessato i vigneti a Zambana Vecchia con intensità forte ma su un’area limitata; grandine e vento che hanno colpito le produzioni di mais nel basso Chiese (Bagolino, Storo, Condino) con allettamento delle piante e danni di un certo rilievo in fase di valutazione e danni su singoli appezzamenti in diverse zone provocati anche dal vento, in bassa Valsugana.