Lover, inaugurato il punto vendita della Famiglia Cooperativa Primanaunia

venerdì, 30 giugno 2023

Lover (Trento) – Taglio del nastro del punto vendita di Lover (Trento) della Famiglia Cooperativa Primanaunia.

Il negozio di vicinato colma un vuoto e garantisce un servizio di fondamentale importanza alla comunità locale. “Con questo punto vendita la nostra Famiglia Cooperativa e, ovviamente, la cooperazione di consumo dimostrano e confermano la capacità di unire funzione commerciale e funzione sociale – ha evidenziato Valentino Paternoster, presidente della Famiglia Cooperativa – Un negozio di prossimità, infatti, offre la possibilità ai consumatori soci e clienti di fare la spesa quotidiana a pochi metri da casa, ma è destinato anche a diventare luogo di socialità”.

Il punto vendita, una “chicca” nel cuore del paese collocato all’imbocco del territorio anaune, è stato pensato e realizzato per soddisfare le esigenze di chi vive e lavora in questo centro. “Piccolo nelle dimensioni, la superficie commerciale è di un’ottantina di metri quadrati – è stato spiegato – ma in possesso di un assortimento capace di soddisfare chi sceglie questo punto vendita per la spesa quotidiana. Ben sappiamo quanto sia importante contare un negozio, anche piccolo, all’interno del proprio paese come ci ha dimostrato la recente pandemia”.

Il negozio è aperto dal lunedì al sabato con orario 7.30-12.30 ed è uno degli oltre duecento negozi della cooperazione di consumo trentina che rappresenta il solo punto vendita a servizio della località.

“Un grazie davvero particolare lo dobbiamo al Comune di Campodenno che ha messo a disposizione i locali e le attrezzature 30A quelle esistenti ne abbiamo aggiunte altre che consentono alla nostra collaboratrice di operare in maniera ottimale”.

Nel primo mese di apertura la risposta è stata pari alle attese. “Pensiamo che, la comunità, si sia resa conto della differenza che c’è tra avere e non avere un negozio praticamente sulla porta di casa ed evitare così di doversi mettere in viaggio, con la propria autovettura o con altri mezzi di locomozione, per andare a fare la spesa in altre località più o meno lontane”.

All’evento del taglio del nastro sono intervenuti il sindaco di Campodenno, Daniele Biada, l’assessore della Comunità Val di Non Manuel Cattani, Lorenzo Ossanna, assessore della Giunta Regionale del Trentino Alto Adige, l’assessore provinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli, il consigliere provinciale Dennis Paoli.

Paola Dal Sasso, vicepresidente della Federazione Trentina della Cooperazione per il settore del consumo ha evidenziato che “quanto realizzato a Lover è un’altra delle nostre chicche, vale a dire quei piccoli negozi che contribuiscono a dare vita a una località e garantire un servizio commerciale di fondamentale importanza”

Renato Dalpalù presidente del consorzio Sait, ha sottolineato l’importanza di questi punti vendita e ha invitato la comunità a sentire proprio e a valorizzare al meglio questo negozio.

Benedizione della struttura da parte di don Daniele e taglio del nastro (affidato a Lara Palermo responsabile del negozio) hanno ultimato l’inaugurazione che ha segnato il debutto, in un evento pubblico, del nuovo direttore della cooperativa di consumo: Mauro Negherbon, 40 anni di età, nato e residente in Val di Non.

Ha maturato esperienze in realtà cooperative con incarichi amministrativi. “Ora – spiega – mi trovo ad affrontare questa nuova esperienza a capo di questa società, sicuro di poter affrontare ogni situazione e fiducioso di poter apportare dei cambiamenti costruttivi per soddisfare le esigenze del territorio e della clientela”.

Famiglia Cooperativa Primanaunia è il frutto della fusione delle cooperative di consumo di Campodenno, Sporminore e Vigo di Ton, tutte tre nate nel 1895. Nel 2022 ha registrato un fatturato di 3 milioni 217 mila euro. I soci sono 1451. Lo staff conta 19 collaboratrici e collaboratori. Con quello di Lover i punti sono dieci e sono a servizio delle comunità di Campodenno, Sporminore, Vigo di Ton, Priò, Segno, Termon, Tres, Toss di Ton, Vervò.