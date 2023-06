L’orso torna a farsi vedere in Val di Sole e si avvicina alle case di Cavizzana

lunedì, 12 giugno 2023

Caldes (Trento) – L’orso si è fatto nuovamente vedere in Val di Sole, a Cavizzana, a pochi passi da Caldes (Trento) dove l’orsa JJ4 il 5 aprile scorso aveva aggredito e ucciso Andrea Papi, 26 anni.

A Cavizzana un uomo stava tornando a casa con l’auto, quando si è visto affiancare da un piccolo orso ed ha subito allertato familiari e forze dell’ordine. Dopo il caso di Pellizzano (Trento) dove la scorsa settimana un orso è stato immortalato mentre attraversava la statale 42, un nuovo episodio sempre in Val di Sole e adesso l’intera vallata è preoccupata perché risulta estremamente rischioso lavorare nei boschi. Inoltre gli orsi sono attirati dai cassonetti dei rifiuti perché gli odori dell’umido li attira come era accaduto al Passo del Tonale.

Intanto lo scontro sugli orsi è totale: a Trento si è svolta una manifestazione al Casteller, dove un’ottantina di animalisti ha manifestato per chiedere la liberazione degli orsi prigionieri, mentre il presidente Maurizio Fugatti insiste con il governo e il ministero dell’Ambinete per spostarli e ridurne la presenza.