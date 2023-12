Lo show del ciclocross sulla neve in Val di Sole in diretta in tutto il mondo

giovedì, 7 dicembre 2023

Vermiglio – Il bianco della neve, montagne incantevoli, campioni e un format innovativo, capace di regalare gare imprevedibili ed emozionanti. La tappa italiana di Coppa del Mondo di ciclocross, in programma domenica 10 dicembre sulle nevi trentine di Vermiglio, in Val di Sole, è pronta a tenere incollati alla TV milioni di spettatori in tutto il mondo. Foto di Giacomo Podetti.

Anche nel 2023, le immagini dell’evento sulla neve dei Laghetti di San Leonardo saranno visibili in tutto il mondo grazie a un’ampia copertura internazionale. In Italia, il grande pubblico potrà seguire lo spettacolo di Vermiglio sui canali di Raisport ed Eurosport.

Rai trasmetterà in diretta la Coppa del Mondo sul canale 58 del digitale terrestre: dalle ore 13.00 alle ore 14.20 andrà in onda la gara femminile, seguita dalle 14.30 alle 15.55 dalla gara maschile. Eurosport coprirà l’evento integralmente sulla piattaforma online, mentre la gara maschile sarà trasmessa anche sul canale lineare Eurosport 2 a partire dalle 14.30.

Se nel continente europeo la diffusione del segnale è garantita da Eurosport, GCN e dalle emittenti nazionali di Italia (Raisport), Belgio (Proximus e Playsport), Repubblica Ceca (CT Sport), Danimarca (TV2), Francia (L’Equipe TV), Paesi Bassi (NOS), Norvegia (TV2), la tappa di Coppa del Mondo in Val di Sole raggiungerà anche Canada e Stati Uniti, grazie a Flosport, il Giappone (JSport), il Sudafrica (Supersport) e tutto il resto del mondo grazie alla diretta sul canale Youtube dell’Unione Ciclistica Internazionale, disponibile in tutti i Paesi nei quali non è prevista copertura televisiva.

Il programma della tappa italiana di Coppa del Mondo di ciclocross si aprirà sabato 9 dicembre a Vermiglio con una sessione di prove libere dalle 14:00 alle 16:00, a cui si potrà accedere gratuitamente. Domenica 10 dicembre andranno invece in scena le gare, con le Donne Elite protagoniste dalle 13:10, seguite dagli Uomini Elite alle 14:40. Prima delle gare, dalle 11 alle 13 – mentre già atleti e atlete saranno sul tracciato per prenderne le misure a poche ore dal via – a scaldare l’atmosfera ci sarà un’esibizione della All Aboard Band.

I biglietti per la giornata di domenica sono disponibili, esclusivamente online, su www.valdisolebikeland.com