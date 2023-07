Livo: la Giunta provinciale di Trento fa tappa in Val di Non

venerdì, 7 luglio 2023

Livo (Trento) – Tappa in Val di Non della Giunta provinciale di Trento: oggi il presidente Fugatti e gli assessori hanno tenuto la consueta riunione del venerdì a Livo (Trento). Ad accogliere il presidente Fugatti e gli assessori provinciali, oltre al sindaco Willi Zanotelli, numerosi rappresentanti dell’amministrazione e del Consiglio comunale, dei Carabinieri, del Corpo forestale, degli Alpini, dei Vigili del Fuoco e di altre associazioni locali di volontariato. Presente anche l’assessore regionale agli enti locali, Lorenzo Ossanna.

“Ci tenevamo a venire e ad accogliere il vostro invito, che ci era stato rivolto già da tempo. Quando facciamo una Giunta fuori porta dal punto di vista organizzativo può essere laborioso, ma per noi è importante incontrare le amministrazioni e i cittadini di persona. Al termine di questi incontri torniamo a Trento portando con noi un’essenza del territorio e delle comunità che visitiamo e sicuramente una maggiore conoscenza delle tematiche e delle problematiche più importanti”, ha detto il presidente Fugatti ringraziando tutti i presenti.

L’assessore all’agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli, nativa di Livo, ha espresso parole di gratitudine per l’invito: “Questa comunità mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere e diventare la persona che sono oggi, perciò vi ringrazio, perché anche se Livo è un piccolo comune, è centrale per la Val di Non – come ha dimostrato ospitando Pomaria – vocato all’agricoltura, ma anche all’artigianato. Oggi sono presenti rappresentanti delle associazioni e volontari, tra i quali so che ci sono molti giovani e questo è il segno della vitalità di questo territorio. Le giunte itineranti servono anche ad un contatto diretto con la cittadinanza, da parte nostra cerchiamo sempre di preferire l’ascolto e la vicinanza alle comunità, per questo ringrazio il sindaco, gli assessori, tutto il consiglio comunale, la struttura e gli uffici che ci ospitano”.

Anche il sindaco Willi Zanotelli ha rivolto un saluto ai rappresentanti istituzionali: “Non è mai successo che la Giunta provinciale venisse a Livo e personalmente sono convinto che le giunte itineranti siano molto importanti: il contatto con le persone è fondamentale, specialmente in questo momento in cui la politica è considerata generalmente distante dalle persone. Stringere la mano al presidente, a un assessore, o sentire le loro parole, sono un’occasione per rinnovare la fiducia verso le istituzioni. L’invito di oggi è per Livo un gesto di riconoscimento verso la nostra concittadina Giulia Zanotelli, sempre attenta e presente alle esigenze del nostro territorio”.