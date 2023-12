Lite in famiglia a Spormaggiore, 47enne in gravi condizioni

domenica, 10 dicembre 2023

Spormaggiore (Trento) – Lite in famiglia; uomo di 47 anni ricoverato in ospedale, la convivente 50enne indagata per lesioni aggravate. Sono in corso indagini dei carabinieri della Compagnia di Cles per quanto accaduto a Spormaggiore, dove la lite verbale tra una coppia degenerata che sarebbe scaturito duello a suon coltelli.

Il 47enne sarebbe stato colpito all’addome; è stato subito soccorso dall’equipe medica del 118 Trentino Emergenza e trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso. I carabinieri hanno avviato le indagini e la donna, 50enne, convivente dell’uomo rimasta a sua volta ferita, sarebbe indagata per lesioni aggravate. Gli inquirenti stanno valutando la posizione del 47enne.