L’incontro ravvicinato di due fidanzati con l’orsa a Ortisè di Mezzana

domenica, 28 gennaio 2024

Mezzana (Trento) – Due fidanzati hanno fatto un incontro con un’orsa nel pomeriggio, mentre stavano passeggiando sulla strada Forestale sopra Ortisè, frazione di Mezzana (Trento). Sul posto sono intervenuti gli uomini della Forestale della Provincia di Trento e anche gli amministratori hanno confermato della presenza dell’orsa.

I consigli per evitare incontri a sorpresa con gli orsi sono stati diffusi dalla Provincia e sul sito grandicarnivori della Provincia è disponibile anche una mappa che permette di conoscere le aree del Trentino in cui è stata segnalata la presenza di femmine di orso accompagnate da cuccioli e una mappa che indica le zone frequentate dagli orsi dotati di radiocollare. Si tratta di uno strumento informativo che può essere utile per avere maggiore consapevolezza su come comportarsi