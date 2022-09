Lautari, l’appello di Bonomelli: “Serve dibattito serio sulle dipendenze con una riforma”

martedì, 20 settembre 2022

Pozzolengo – Con le elezioni si riapre il dibattito sull’opportunità o meno di liberalizzare l’uso delle droghe leggere. Sul tema arriva anche il messaggio di Andrea Bonomelli, presidente della Comunità Lautari con sede nel Bresciano e operante in tutta la penisola.

“Le prese di posizioni sul tema sono diametralmente opposte e non contribuiscono ad approfondire il tema delle dipendenze, relegato ai margini del dibattito nazionale con la politica che delega sempre di più agli addetti ai lavori. Ecco: forse è arrivato il momento di dire chiaramente che, sia nel pubblico che nel privato sociale, gli addetti ai lavori sono sempre meno e sempre più soli. Tutto mentre le droghe non solo sono sempre più diffuse e pericolose, ma si scontrano con un sistema di contrasto arretrato di decenni e, ammesso che lo sia mai stato, oramai inadeguato a rispondere alle richieste di aiuto. Tra i giovani cannabis e cocaina sono le sostanze più diffuse, con una sempre più preoccupante recrudescenza dell’eroina. E non dobbiamo dimenticare le nuove sostanze sintetiche: secondo gli studi almeno il 25% dei ragazzi delle scuole medie superiori dichiara di avere assunto almeno una volta una sostanza illegale e di questi circa il 30% non sa neanche che tipo di droga ha assunto. In questo contesto la rete dei servizi delle comunità deve lottare per la propria sopravvivenza, facendo il possibile con risorse sempre più esigue ed all’interno di un quadro normativo oggettivamente inadeguato. Un sistema che disconosce il concetto moderno di “salute” e rimane invece ancorato a quello ampiamente superato di “malattia”. Gli interventi in comunità non possono essere misurabili in termini meramente prestazionali. In questo modo si continua a mettere al centro il “problema” dimenticando la “persona” che chiede aiuto, con il sistema sempre più incapace di leggere la complessità del fenomeno dipendenze. Nulla si muove a livello normativo, un immobilismo rassegnato certificato dall’annosa assenza di una specifica delega politica sulle dipendenze. La resa è generalizzata di fronte al disagio ed alle dipendenze. Per questo è opportuno chiedere un rinnovato impegno alle forze politiche. C’è bisogno urgente una riforma partecipata che esca dalla logica di cura della malattia e che si apra alla Comunità territoriale. Una riforma che tenga conto dei grandi mutamenti con l’avvio di un processo di rinnovo del sistema normativo sulle dipendenze, fermo ancora a 30 anni fa, al DPR 309/90. Chiediamo con forza la ricostituzione del fondo nazionale Lotta alla Droga e un sistema procedurale che renda automatica e universale per i soggetti con dipendenza sottoposti a processo, già nella fase dibattimentale, la possibilità di accedere a percorsi di recupero. Non solo. Serve la creazione di un fondo per le politiche di reinserimento lavorativo. Il mondo giovanile merita particolare attenzione, considerata la crescita esponenziale dell’abuso di sostanze tra i ragazzi, il sempre più diffuso uso di psicofarmaci e di nuove sostanze acquistate online. Le politiche di prevenzione strutturali, con finanziamenti stabili, che consentano percorsi educativi continuativi e coinvolgano il territorio e il mondo della scuola. Noi facciamo ogni giorno la nostra parte ma vorremmo avere lo Stato come alleato. In questo senso l’appello ai partiti è quello di aprire il dibattito serio e senza zone d’ombra. Le comunità non possono essere lasciate sole a lottare contro un mostro che cresce insieme alla burocrazia, alla mancanza di fondi e di personale”, commenta Bonomelli.