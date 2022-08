Lago di Tovel, concerto del Coro Lago Rosso di Tuenno

martedì, 16 agosto 2022

Ville d’Anaunia – Dopo due anni torna finalmente “Note nelle notte”, il suggestivo concerto-spettacolo in notturna, sulle rive del Lago di Tovel, organizzato e cantato dal Coro Lago Rosso di Tuenno. L’evento si svolgerà domani, mercoledì 17 agosto alle 20:30.

L’emozione del canto popolare di montagna viene amplificata dallo struggente scenario del lago all’imbrunire, trasformandosi in suggestione fiabesca quando la luce del giorno si spegne e rimangono solo le fiaccole a vibrare nell’oscurità con le voci del coristi.

Oggi il Coro Lago Rosso, diretto dalla Maestra Enrica Pedron, presenta un organico di circa 30 coristi di varie età, con un importante presenza di giovani che hanno permesso al coro di rilanciarsi nuovamente grazie a quegli importantissimi “ricambi generazionali” che, sempre meno frequentemente, altri cori possono vantare.

“Note nella notte”, spettacolo giunto alla sua 17a edizione, è una proposta culturale accolta ogni anno da un pubblico sempre più numeroso ma attento e rispettoso, uno spettacolo en plein air in uno fra i luoghi più magici del Trentino, caratterizzato da semplicità e autenticità: le voci umane, il fuoco delle fiaccole, l’unicità del Lago di Tovel, le Dolomiti di Brenta.

La partecipazione è libera e gratuita. Il Lago di Tovel può essere raggiunto in auto dal paese di Tuenno (posto lungo la strada provinciale 73) imboccando la strada provinciale 14 della Val di Tovel percorribile fino all’ultimo parcheggio. Una volta arrivati all’area posteggio per le auto, le rive del lago possono essere raggiunte a piedi in soli 5 minuti. Si consiglia un abbigliamento adeguato alle temperature serali di montagna (il Lago è a quota 1.178 m), una o più coperte dove potersi sedere comodamente e una torcia elettrica per il rientro al parcheggio. Lo spettacolo inizierà alle ore 20:30 e pertanto si consiglia di raggiungere le sponde del lago in tempo per la partecipazione puntuale all’evento. La conduzione della serata è affidata al giornalista Alessio Kaisermann. In caso di maltempo il concerto sarà spostato nei primissimi giorni a seguire.