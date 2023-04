Lago di Tovel, appello agli escursionisti: “Non calpestate il fondale”

domenica, 2 aprile 2023

Tuenno (Trento) – La siccità sta mettendo in crisi anche l’ecosistema del Trentino. Il lago di Tovel registra un calo del livello idrico con escursionisti che entrano nell’invaso e calpestano il fondale. Il Parco Naturale Adamello Brenta invita pertanto i visitatori a rimanere sui tracciati che vengono percorsi normalmente, a non scendere nelle aree che il ritiro delle acque ha lasciato scoperte, e con una lettera rivolta agli enti interessati – Comune di Ville d’Anaunia, Asuc di Tuenno, Appa e i diversi Dipartimenti e Servizi della Provincia autonoma di Trento competenti – ha avviato una campagna di sensibilizzazione ed educazione ambientale.

Il presidente del Parco Walter Ferrazza ha rivolto un appello agli escursionisti chiedendo il loro contributo per affrontare questa situazione particolarmente difficile; un contributo che in questo caso consiste in primo luogo nell’astenersi dal compiere azioni che, anche involontariamente, potrebbero peggiorare la situazione di un ambiente delicato come quello del lago di Tovel (nella foto Fem). “Siamo di fronte ad una sfida gestionale e culturale legata alla crisi idrica e stiamo valutando azioni mirate per la tutela del lago di Tovel”, sostengono al Parco.