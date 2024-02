La Val di Non piange l’imprenditore Ivano Martintoni

venerdì, 16 febbraio 2024

Fondo (Trento) – La Val di Non vicina alla famiglia di Ivano Martintoni, 60 anni, imprenditore di Fondo (Trento) morto in un incidente stradale sulla statale della Val di Non a Campodenno (Trento).

Ivano Martintoni, 60 anni, era alla guida del suo furgone quando all’altezza della località Cressino si è schiantato contro un camion che procedeva verso l’Alta Val di Non. E’ morto sul colpo e vani sono stati gli interventi dell’equipe medica del 118 Trentino. Lascia la moglie Mara Abram e la figlia Jessica Martintoni.

Cordoglio è stato espresso dall’intera comunità “ci ha lasciato una persona unica” e il sindaco di Fondo, Daniele Graziadei, ha ricordato Ivano, persona solare e imprenditore sempre disponibile per il paese.