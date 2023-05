La musica in cammino tra le vette trentine: il programma de I Suoni delle Dolomiti

domenica, 21 maggio 2023

Trento – Al Salone internazionale del libro di Torino, dove il Trentino ha inaugurato la “Sala della montagna”, una iniziativa di Trentino Marketing, Trento Film Festival e Premio ITAS del Libro di montagna, è stato svelato il programma del Festival I Suoni delle Dolomiti. Giunto alla 28esima edizione, si svolgerà tra agosto e settembre. Ad introdurre la presentazione del programma, da parte del direttore artistico Mario Brunello sono state però le 13 parole del Manifesto dei Suoni delle Dolomiti, 13 parole, 13 concetti che sintetizzano e permettono di comprendere meglio l’esperienza, visiva, sonora, emozionale che attende quanti parteciperanno a questa manifestazione unica e che si rinnova da 28 anni sotto le pareti delle Dolomiti trentine.

Ascolta, Dolomiti, suoni, spazi aperti, silenzio, luce, terre alte, camminare, impegno, condivisione, rispetto, accessibilità e tradizione sono le parole del Manifesto che sono state lette, insieme a citazioni della letteratura di montagna, dagli attori di PEM – Potenziali Evocativi Multimediali, mescolati tra il numeroso pubblico presente nella Sala Azzurra del Salone. Alternati alla lettura delle 13 parole del Manifesto i contributi video di alcuni dei protagonisti del variegato “Popolo dei Suoni”, degli uomini e delle donne della montagna trentina come Roberta Silva, gestore del Rifugio Roda di Vaèl in Catinaccio e presidente dell’Associazione dei gestori di rifugio del Trentino, Luciano Gadenz, guida alpina del Primiero e il musicista Stefano Bollani più volte protagonista sui palcoscenici naturali del Festival che ha ricordato le emozioni e le sensazioni vissute nelle sue esperienza ai Suoni.

Proprio riprendendo le parole del Manifesto, il direttore artistico Mario Brunello ha introdotto i protagonisti della prossima edizione del Festival.

“Il filo rosso di questa edizione, ha detto Mario Brunello, si può sintetizzare in due concetti, rispetto e condivisione. Rispetto per il territorio e, più in generale, la convivenza con il nostro pianeta e con la natura. Condivisione perché tutti gli artisti devono sposare lo spirito dei Suoni, camminando, portandosi appresso gli strumenti e scegliere il luogo dove suonare e gioire insieme della musica e degli spazi meravigliosi delle Dolomiti.”

Concludendo la presentazione, l’Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini ha evidenziato come “I Suoni delle Dolomiti più che essere raccontati vanno vissuti in prima persona, insieme agli artisti, camminando insieme a loro sui sentieri. Questo festival si reinventa ogni anno cercando di interpretare anche i cambiamenti che il mondo sta vivendo. I 13 punti del Manifesto testimoniano proprio questo, sono il segnale di una sensibilità nuova che cogliamo in particolare nei giovani ma che appartiene da sempre al DNA di chi vive in montagna e che sperimenta ogni giorno come lassù si può cogliere il senso più profondo della condivisione, del sentire insieme”.

PROGRAMMA EVENTI

23 agosto – 1 ottobre 2023

28^ edizione

Canzone d’autore

23 agosto, ore 12

Val di Non

Val Nana, Malga Tassulla, Dolomiti di Brenta

Erlend Øye e La Comitiva

Jazz

25 agosto, ore 12

Val di Fiemme

Laghi di Bombasel, Lagorai

Dave Douglas, Michael Moore, Peggy Lee, Marcus Rojas, Daniel Van Der Schiff

Mountain Passages 20th Anniversary

Jazz

28 agosto, ore 12

San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi

Località Prati Col, Val Canali, Pale di San Martino

Tatiana Eva-Marie, Avalon jazz band

Popular music

30 agosto, ore 12

Sant’Antonio di Mavignola

Malga Brenta Bassa, Dolomiti di Brenta

Frida Bollani Magoni

Classica

1 settembre, ore 6.30

L’Alba delle Dolomti

Val di Fassa

Col Margherita, Gruppo Lusia – Bocche

Mario Brunello e Polish Cello Quartet

Progetto speciale

Teatro musicale

6 settembre ore 12

Val di Fiemme

Malga Canvere, Gruppo Viezzena – Bocche

Gene Gnocchi, Danilo Rossi, Orchestra Maderna

Polimero

Classica

8 settembre, ore 12

San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi

Sagron Mis, Pale di San Martino

La Petite Écurie

No strings attached

Jazz

12 settembre, ore 12

Val di Fiemme

Località La Porta, Gruppo Cornacci – Monte Agnello

Wieder, Gansch & Paul

Jazz

14 settembre, ore 12

Val di Fassa

Col Bel, Buffaure

Luciano Biondini, Rosario Giuliani

Omaggio a Morricone

Canzone d’autore

16 settembre, ore 12

Altopiano della Paganella

Malga Andalo, Dolomiti di Brenta

Jack Savoretti

Jazz

17 settembre, ore 12

Val di Fiemme

Passo di Lavazè

Iva Bittova

Jazz

19 settembre, ore 12

Villa Welsperg, Pale di San Martino

Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello

Il cielo è pieno di stelle – Omaggio a Pino Daniele

Classica

21 settembre ore 14

Val di Fassa

Rifugio Roda di Vael, Catinaccio

Il Quartetto della Scala

Classica

22 settembre, ore 12

Madonna di Campiglio

Malga Vallesinella Alta, Dolomiti di Brenta

Edgar Moreau

Jazz

22, 23, 24 settembre

Trekking

Dolomiti di Fassa

Paolo Fresu, Daniele di Bonaventura, Pierpaolo Vacca

Giulio Ferraro, Giosuè Mazzei

Progetto speciale

Jazz

24 settembre, ore 12

Val di Fassa

Rifugio Contrin, Gruppo della Marmolada

Paolo Fresu, Daniele di Bonaventura, Pierpaolo Vacca, Giulio Ferraro, Giosuè Mazzei

Progetto speciale

Teatro musicale

30 settembre, ore 12

Madonna di Campiglio

Pradalago, Presanella

Banda Osiris

Orchestra di Fiati del Conservatorio F.lli Bonporti di Trento e Riva del Garda

Pierino! E il lupo?

Progetto speciale

Canzone d’autore

1 ottobre, ore 12

Madonna di Campiglio

Camp Centener, Dolomiti di Brenta

Carmen Consoli

Come partecipare

la partecipazione agli eventi è gratuita, tranne per il trekking dove è prevista iscrizione e il pagamento di una quota.

I luoghi dei concerti si possono raggiungere anche:

· con le Guide Alpine e gli Accompagnatori di Media Montagna e di Territorio del Trentino, a pagamento, con prenotazione obbligatoria e posti limitati;

· con agli Accompagnatori di MTB del Trentino, a pagamento, con iscrizione obbligatoria e posti limitati solo in alcune date come da calendario.

In caso di maltempo: il concerto avrà luogo lo stesso giorno in valle alle ore 17.30. Il ritiro dei biglietti gratuiti potrà avvenire a partire da due ore prima l’inizio dello spettacolo direttamente alle casse del Teatro/luogo di recupero.