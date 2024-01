La magia dei presepi: il borgo di Ossana preso d’assalto dai visitatori

venerdì, 5 gennaio 2024

Ossana (Trento) – Il presepe sulla tragedia del Monte Giner del 22 dicembre 1956, quello della Grande Guerra, collocato all’interno del Castello San Michele, e quello che racconta la pandemia: sono questi i presepi più apprezzati dai visitatori del borgo di Ossana.

Migliaia di turisti hanno preso d’assalto il borgo di Ossana, in Alta Val di Sole per visitare i 1.600 presepi, allestiti fino al 7 gennaio. Le natività sono sparse in tutti il paese e nel Castello di San Michele e come di consueto, il percorso espositivo è delimitato da un filo rosso e illuminato da antiche lampade artigianali che consentono ai visitatori – provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero – di ammirare presepi diversi nelle forme, nei materiali e nei temi. Opere d’arte realizzate a mano e allestite lungo le stradine e i vicoli di Ossana.

L’associazione Il Borgo Antico, insieme al Comune di Ossana e in collaborazione con l’Azienda per il Turismo Val di Sole, organizza la rassegna e tra le creazioni iconiche spicca il suggestivo “Presepe in movimento“, il più antico del percorso, costruito tra gli anni ’50 e ’60 da Domenico Bezzi utilizzando dei materiali di riciclo, oggi seguito e preservato da suo figlio Carlo.

A lato della Chiesa di San Vigilio è allestito il presepe del Monte Giner, creato nel 2016 per commemorare la catastrofe aerea del 22 dicembre 1956 (quella notte un aereo si schiantò contro le pendici di cima Giner, a quasi 3mila metri di quota, in località Val Perse, nel comune di Ossana) e allestito presso il “Mas dei Voltolini”; il presepe della Grande Guerra, straordinaria opera tra le più apprezzate del percorso: collocato all’interno del Castello San Michele, è stato realizzato in occasione del centenario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale.

Trovano spazio anche i presepi donati dalla famiglia Bacchini, originaria di Verona ma profondamente legata alla Val di Sole: la madre Paola lasciò la sua amata collezione al figlio Massimo, la cui volontà di farla rivivere per le strade del borgo di Ossana è stata rispettata dai fratelli. Un apporto costante nel tempo, che ha contribuito sensibilmente al primato della manifestazione.

“Attraverso queste stupende opere d’arte vogliamo diffondere un clima di serenità, ma soprattutto un messaggio di pace. Ce n’è bisogno, oggi più che mai”, spiega Luciano Dell’Eva, presidente dall’associazione Il Borgo Antico.

di Antonia Colombo