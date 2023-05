La grande canoa internazionale torna in Val di Sole dal 15 al 18 giugno 2023

mercoledì, 10 maggio 2023

Mezzana (Trento) – La grande canoa internazionale si appresta a fare il suo ritorno nelle acque della Val di Sole e in particolare del torrente Noce, selezionato dal prestigioso portale “Kayaking Holidays” come uno dei primi dieci corsi d’acqua al mondo e primo in Europa per la pratica del kayak.

Dal 15 al 18 giugno prossimi, nella splendida cornice di Mezzana (Trento), si disputeranno due importanti eventi internazionali, una prova di Coppa del Mondo di Canoa Discesa e una di Eurocup di Rafting, oltre a due rassegne nazionali di canoa slalom e kayak cross, grazie all’accordo stipulato lunedì 17 aprile tra la FICK, la Federazione Italiana Canoa Kayak, e APT Val di Sole.

Hanno partecipato all’incontro operativo organizzato negli uffici di APT Val di Sole, il Presidente della FICK Luciano Buonfiglio e il numero uno di APT Val di Sole Luciano Rizzi, assieme al Segretario Generale della FICK Pamela Venditti, al Segretario Generale della FIRAFT (Federazione Italiana Rafting) Matteo Benciolini, al Direttore Tecnico del settore canoa discesa Vladi Panato e al Direttore di APT Val di Sole Fabio Sacco.

Saranno quattro i giorni di gare che vedranno i migliori atleti del mondo impegnati nelle diverse discipline dell’acqua mossa (discesa, slalom, rafting), con una stima di circa 30 nazioni partecipanti, 400 atleti ed un entourage di 1000 persone tra tecnici, accompagnatori e supporter che verranno accolti dalla tipica ospitalità della Val di Sole.

Negli ultimi decenni, campioni Olimpici e i più grandi protagonisti a livello mondiale hanno dato spettacolo fra le rapide della Val di Sole: la Coppa del Mondo di Canoa Discesa si appresta a tornare in Val di Sole dopo 17 anni di assenza, mentre le competizioni continentali di rafting sono state organizzate a Mezzana per l’ultima volta 13 anni fa.

“L’acqua è l’elemento caratterizzante della nostra valle e per questa ragione era quasi naturale tornare a incontrarsi con la canoa e il kayak internazionale – ha detto Luciano Rizzi, Presidente di APT Val di Sole – Non vediamo l’ora di accogliere un evento così prestigioso e i principali interpreti di queste spettacolari discipline a livello mondiale”.

Grande soddisfazione anche da parte del Presidente della FICK Luciano Buonfiglio: “Questo accordo valorizzerà ulteriormente le potenzialità sportive di questo territorio, che ospita un tracciato naturale di grandissimo impatto e che già figura tra i migliori campi di gara al mondo” .

“La canoa è da sempre grande protagonista nel territorio della Val di Sole – ha proseguito Buonfiglio – con le discipline dell’acqua mossa. La Federazione ritorna in Val di Sole con un grande evento sul torrente Noce esattamente a trent’anni di distanza dalla prima gara organizzata nel 1993, quando la Val di Sole ospitò i Campionati del Mondo di discesa e slalom. Questa esperienza potrebbe essere il punto di partenza per la candidatura ad un prossimo mondiale.”