La cooperativa GSH presenta il Bilancio sociale e d’esercizio 2022

sabato, 10 giugno 2023

Cles – In occasione dell’Assemblea dei Soci, GSH ha presentato il Bilancio Sociale e d’esercizio 2022. Il Bilancio sociale è uno strumento che la Cooperativa già da diversi anni predispone al fine di monitorare, verificare e far conoscere ai soci e alla comunità quanto è stato fatto durante l’anno appena trascorso.

Nel 2022 la Cooperativa Sociale GSH ha offerto servizi a più di 150 persone con disabilità, avvalendosi di diversi volontari e di circa 60 collaboratori, confermando il trend di crescita degli ultimi anni. Il Presidente Michele Covi si è detto soddisfatto dei risultati raggiunti e ha voluto ringraziare i dipendenti, i collaboratori, i volontari e tutti gli stakeholders con cui GSH intrattiene relazioni.

Dal punto di vista economico, il fatturato dell’esercizio 2022 si riconferma superiore ai 2.4 milioni di euro posizionandosi quindi tra le medio-grandi Cooperative Sociali.

Rilevanti le collaborazioni con varie Comunità di valle, in particolare la Comunità della Valle di Non e della Piana Rotaliana-Koenigsberg, con vari comuni delle valli del Noce, con la Provincia Autonoma di Trento, ma anche con altre realtà del panorama cooperativo trentino, quali Melinda e la Cassa Rurale Val di Non-Rotaliana e Giovo.

Nel 2022 ha trovato nuovo slancio, con richieste provenienti da tutta Italia, anche il servizio Vacanze accessibili a tutti dedicato ai turisti anziani e/o con disabilità in vacanza nel nostro territorio.

Dal punto di vista dell’impatto sociale sono emersi dati positivi non solo per i servizi diurni e residenziali, ma anche per quelli domiciliari. Il 2022 ha visto un considerevole incremento rispetto al 2021 delle convenzioni stipulate con diversi Istituti Scolastici, dall’Alta Val di Sole fino a Rovereto.

Come ha ricordato il Presidente Covi, “il costante monitoraggio dei bisogni del territorio, l’attenzione alle necessità della persona e la personalizzazione dell’offerta, sono fondamentali per riuscire ad offrire servizi di qualità”.

I capisaldi della mission di GSH, formazione, educazione, ricerca e sensibilizzazione, nel 2022 si sono concretizzati anche nell’organizzazione di diversi incontri formativi quali “Le Giornate di Cunevo” e “Appunti Scuola” e in numerosi eventi, laboratori e progetti di inclusione. Fra i più significativi la Settimana dell’Accessibilità Comunicativa e il Trofeo Sportivo, giunto all’undicesima edizione; edizione straordinariamente partecipata con il coinvolgimento di circa 150 atleti provenienti da tutto il Trentino e di varie cooperative sociali, associazioni e gruppi sportivi locali. Nel 2022 è stata avviata anche una intensa collaborazione con il Comitato paraolimpico provinciale. Il Bilancio sociale 2022 di GSH è consultabile sul sito www.gsh.it