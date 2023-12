La Ciaspolada Story, grande evento il 16 dicembre in Val di Non

sabato, 2 dicembre 2023

Borgo d’Anaunia (Trento) – Non ci poteva essere niente di meglio di una spolverata di neve per preparare al meglio il terreno all’edizione numero 50 de “La Ciaspolada“, in calendario il 6 gennaio 2024. Il comitato organizzatore è al lavoro da un anno per proporre un programma capace di celebrare il mezzo secolo di storia nel migliore dei modi e ora che ci si avvicina ai primi appuntamenti il manto bianco è proprio quello che serviva per dare la carica allo staff, a chi si è già iscritto e a chi sta per farlo (nelle foto © Raffaele Merler e Bruno Battocletti).

CIASPOLADA STORY – È ancora presto, ovviamente, per poter procedere con la scelta della sede del tracciato, ma intanto vi sono già gli ingredienti ottimali per la miglior riuscita del primo appuntamento in programma, “La Ciaspolada Story“, che si svolgerà la mattina di sabato 16 dicembre dove tutto era iniziato, ovvero a Tret, sede delle prime tredici edizioni della competizione. Si tratta di una passeggiata, che prenderà il via alle 10:30, da affrontare rigorosamente con l’attrezzatura degli anni Settanta, racchette di legno comprese, indumenti e attrezzi che oggi ci fanno sorridere, ma che erano in uso quando Alessandro Bertagnolli ideò la prima sfida da affrontare con quegli strani oggetti ai piedi, ai tempi utilizzati solo da forestali, cacciatori e coriacei uomini di montagna. Nessuno, allora, poteva ipotizzare che nei decenni successivi quella sarebbe diventata una disciplina sportiva e che milioni di persone avrebbero cominciato a passeggiare nella neve con le ciaspole ai piedi. L’iscrizione alla rievocazione storica è vincolata ad una donazione a favore delle fondazione “Il Sollievo”, intitolata ad Alessandro e Michele Bertagnolli, alla quale verrà devoluto l’intero ricavato.

GLI EVENTI – Dopo la passeggiata, la giornata proseguirà al caldo del PalaAnaunia, dove è stato organizzato il «Pranzo in amicizia per Il Sollievo», un momento conviviale grazie al quale si raccoglieranno altre offerte a favore di questa associazione che aiuta le famiglie della valle in grande difficoltà. La cifra minima è di 50 euro, chi desidera partecipare deve iscriversi entro il 10 dicembre.

Alle 17 nel vicino Cinema Teatro di Fondo verrà proiettato per la prima volta al pubblico il documentario «Ciaspolando con la storia», realizzato dalla Fondazione Museo Storico del Trentino e dalla Podistica Novella, che racconta i 50 anni di questa manifestazione sportiva.

Il ricco sabato a Borgo d’Anaunia si chiuderà all’insegna della musica: alle ore 20.30 la chiesa parrocchiale di Castelfondo ospiterà «Armonie di solidarietà», una rassegna alla quale prenderanno parte il Gruppo Corale Harmonicos Bitti, il Coro San Romedio Anaunia e il Coro Croz Corona.

LE ISCRIZIONI – Va infine ricordato che chi vuole iscriversi alla gara o alla camminata del 6 gennaio deve recarsi presso la sede della Società Podistica Novella a Fondo, oppure compilare e inviare il modulo disponibile sul sito della manifestazione www.ciaspolada.it, dove si possono trovare tutte le indicazioni e i dettagli.

A. Pa.