Istituita la sosta con disco orario in piazza Giovanni XXIII a Vermiglio

martedì, 21 febbraio 2023

Vermiglio (Trento) – Sosta con disco orario in piazza Giovanni XXIII nella frazione Fraviano di Vermiglio (Trento).

Con l’ordinanza numero 5 del 2023 il sindaco Michele Bertolini ha istituito la sosta regolamentata con disco orario per un’ora dalle 8 alle 13.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Vermiglio, che ha istituito la sosta per un massimo di un’ora in otto parcheggi pubblici in piazza Giovanni XXIII, è garantire agli utenti che usufruiscono dei servizi principali presenti presso il municipio (ambulatori medici, farmacia, uffici comunali) di un posteggio nelle immediate vicinanze delle strutture e comodamente usufruibili anche da persone anziane o con limitata capacità motoria.

La limitazione con disco orario di un’ora garantirà un equo utilizzo degli spazi disponibili attraverso l’istituzione della rotazione valorizzando così anche il luogo centrale del paese dell’Alta Val di Sole.