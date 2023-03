Insediato il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi di Cles

giovedì, 2 marzo 2023

Cles – Si è insediato ufficialmente il sesto Consiglio comunale dei ragazzi (Ccr) di Cles (Trento). I giovani hanno potuto prendere posto, proporre le loro idee e i temi che stavano loro a cuore alla presenza degli amministratori e di una folta rappresentanza dei loro predecessori: il quinto Ccr.

Il consiglio è composto da 18 membri, 10 ragazzi e 8 ragazze, di quinta scuola primaria e prima scuola secondaria di primo grado, eletti e scelti il 10 febbraio dai loro 163 compagni tra ben 58 candidati. I nuovi consiglieri junior sono: Emma Bertazzoni VD, Sara Bezzi VC, Fabiano Bonetti VC, Filippo Borghesi VA, Asia Brentari ID, Geremia Chini IA, Emi Sophie Corazzolla VA, Lucas Covi IB, Daniele Dal Savio IC, Angela Lavillotti VB, Luca Leonardi VC, Emily Loffredo VA, Marco Odorizzi IA, Cristiano Pancheri IB, Veronica Pancheri ID, Francesco Pizzolla VA, Amenallah Yahia IB, Gabriele Zuech IB.

Molte le proposte fatte legate alla sostenibilità e alla natura, sono emersi temi importanti come la solidarietà, il benessere collettivo, la valorizzazione delle diversità e delle potenzialità sia individuali che collettive, il non giudizio e la giustizia riparativa (“Tutti possono sbagliare, facile puntare il dito, più complesso ma essenziale aiutare a non ripetere l’errore”). Con molta energia, sicurezza e capacità espressiva i consiglieri presenti si sono presentati davanti alle autorità.

A salutarli il sindaco Mucchi, gli assessori Simona Malfatti, Aldo Dalpiaz, Diego Fondriest, i consiglieri Fabrizio Leonardi e Adriano Taller. Sono stati portati anche i saluti dell’assessore Stella Menapace e della presidente del Consiglio comunale Carmen Noldin. Anche i ragazzi del precedente Ccr hanno voluto salutare i compagni e lasciare loro delle raccomandazioni per svolgere al meglio il compito.

I nuovi consiglieri junior hanno iniziato subito a lavorare, comprendendo alcuni aspetti del lavoro di consigliere, eleggendo la propria rappresentanza (Veronica P. è la prima presidente del nuovo Ccr, mentre Emily L. è la vicepresidente) e iniziando subito a pensare a iniziative da promuovere: la prima li vedrà attivi in piazza a sostegno dell’Open day Stili di vita sani per l’obiettivo 3 dell’Agenda 2030, sabato 11 marzo dalle ore 10.30.

Per l’assessore alle politiche giovanili, Stella Menapace: “Esperienze come queste aiutano i ragazzi nella loro crescita, sia come individui che come cittadini, consapevoli del rispetto del prossimo e del bene comune. Quest’anno inoltre ricorre il decennale del Ccr e sarà un’occasione per invitare i giovani coinvolti in questi 10 anni con un evento che il Comune sta organizzando“.

Una ventata di energia a Cles, positività e voglia di esprimersi, già vissuta con i 58 candidati (i cui cartelloni elettorali sono visionabili nell’atrio del municipio) per ricordare che i giovani di Cles sono soprattutto questo.