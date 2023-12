Incidenti stradali a Predaia e Ragoli: dieci feriti

domenica, 17 dicembre 2023

Predaia (Trento) – Raffica di incidenti stradali in questa domenica. Nel tardo pomeriggio quattro auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento con nove i feriti, tra i 5 e i 57 anni. L’incidente stradale avvenuto all’altezza di Mollaro nel comune di Predaia: sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari con ambulanze e l’elicottero del 118 Trentino emergenza. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Cles e al Santa Chiara di Trento. In codice rosso due persone trasportate al Santa Chiara con l’elicottero, gli altri hanno subito ferite di lieve entità.

Invece nella notte un autista ha perso il controllo del Suv ed è uscito di strada sulla statale 237 fra il ponte di Ragoli e Saone, rovesciandosi. A bordo c’erano una donna di 42 anni e un uomo di 41.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari con un’ambulanza, che hanno provveduto a trasportare i due feriti al Santa Chiara di Trento. Sono in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.