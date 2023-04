Incidente stradale a Mezzocorona, 33enne ricoverato all’ospedale di Cles

domenica, 2 aprile 2023

Mezzocorona (Trento) – Incidente stradale in mattinata a Mezzocorona (Trento): nello schianto ha riportato gravi lesioni il 33enne alla guida di una vettura, residente in Trentino. Sul posto sono giunte un’ambulanza e un’automedica con l’equipe di sanitari del 118 Trentino Emergenza che hanno stabilizzato il ferito e trasportato all’ospedale di Cles (Trento) per le prime cure. Non è in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine hanno ricostruito la dinamica dell’incidente, mentre i vigili del fuoco hanno effettuato la messa in sicurezza della sede stradale.