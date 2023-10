Incendiati cassoni per la raccolta mele in Val di Non, caccia al piromane

martedì, 10 ottobre 2023

Cles (Trento) – Indagini dei carabinieri della Compagnia di Cles dopo l’ennesimo incendio in Val di Non.

Il piromane ha incendiato cassoni accatastati in campagna per la raccolta delle mele alle porte di Cles, le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco di Cles e Tassullo.

E’ il terzo episodio accaduto in poche settimane in Val di Non: prima il rogo a Pavillo e Cles, quindi l’incendio di cassoni per la raccolta mele a Tassullo e l’ultimo in ordine di tempo in un meleto a lato di via Trento a Cles. Gli inquirenti sono al lavoro e – almeno negli ultimi episodi – sembrerebbe che la mano è la medesima. Sono state anche acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza di Cles per risalire al piromane.

Red. Cro.