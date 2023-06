In Val di Sole arriva la grande canoa: programma eventi e diretta tv su Raisport per la Coppa del Mondo

mercoledì, 14 giugno 2023

Mezzana – Per quattro giorni, la Val di Sole si prepara a diventare il centro della canoa a livello internazionale: una delle discipline fiore all’occhiello per la Valle Trentina, destinazione riconosciuta a livello globale per lo sport nelle acque del torrente Noce, oltre che dagli appassionati di Mountain Bike, gli escursionisti e in generale dagli amanti della vacanza attiva.

A partire da domani, giovedì 15 giugno, Mezzana e le rapide del torrente Noce saranno teatro di quattro giorni di appassionati sfide internazionali fino a domenica 19 giugno.

L’evento di cartello sarà la tappa di Coppa del Mondo di canoa discesa, il cui spettacolo sarà visibile per tutti gli appassionati in diretta su Raisport sabato 19 giugno a partire dalle ore 15. Lo spettacolo sul Noce continuerà però con l’Eurocup di rafting e le due gare nazionali di canoa slalom e kayak cross, per un fine settimana intensissimo e carico di sfide.

Dopotutto i risultati ottenuti dagli azzurri ai recenti Mondiali di Augusta, in Germania, e agli Europei di Skopje, in Macedonia, certificano la crescita del movimento italiano: la rassegna tedesca ha infatti fruttato alla squadra italiana 3 argenti, mentre agli Europei gli azzurri hanno conquistato ben 8 medaglie e 2 titoli continentali.

A partire da domani, la valle trentina sarà raggiunta da oltre 150 atleti provenienti da 24 nazioni, che torneranno a pagaiare sul torrente Noce a distanza di 13 anni dall’ultima edizione della rassegna continentale di rafting organizzata in Val di Sole, mentre risale a 17 anni fa l’ultima volta della Coppa del Mondo di canoa discesa a Mezzana.

Un gradito ritorno, quello della grande canoa in Val di Sole, voluto fortemente da APT Val di Sole, concretizzatosi grazie a un accordo siglato con la FICK, la Federazione Italiana Canoa Kayak.

“Questo territorio ospita un tracciato naturale con immense potenzialità sportive e per la Federazione Internazionale di Canoa figura tra i migliori campi di gara al mondo”, ha dichiarato il numero uno di FICK Luciano Buonfiglio.

La rassegna prenderà il via giovedì 15 giugno con l’assegnazione delle medaglie individuali e a squadre per la discesa “classica” (9-13), mentre nel pomeriggio sono in programma le competizioni della specialità “downriver” del rafting. Venerdì 16 giugno, a partire dalle 09.00, si torna in acqua con le due batterie di qualificazioni della discesa sprint (C1, C2 e K1) sia individuale che a squadre. Nel pomeriggio toccherà invece al Rafting “slalom” (16-19).

Sabato 17, a partire dalle 12.30 andranno in scena i trials del kayak cross, mentre in diretta su Rai Sport, dalle 15 alle 16.30 si assegneranno le medaglie individuali di discesa sprint. Conclusione alle 16.30 con la specialità “RX Knock-out phase” del Rafting.

Domenica 18 giugno, l’evento si concluderà con l’assegnazione dei titoli italiani di canoa slalom e kayak cross per le categorie U23 dalle 9 alle 14. Le competizioni saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della Federazione Italiana Canoa Kayak: www.federcanoa.it.

Attorno allo spettacolo offerto dagli atleti in acqua, in Val di Sole è previsto anche un panel di side events all’insegna di cultura, musica e divertimento organizzati in collaborazione tra APT Val di Sole e il Consorzio di Mezzana. Venerdì 16 giugno, al termine delle gare, è in programma il primo Wildwater Party, un aperitivo con i Los Locos Armando’s a partire dalle 18. Sabato 17, il Wildwater Party con il Viva Estate Tour di Radio Viva FM delle 21.00 sarà invece preceduto, alle 18, da un evento culturale, un talk di ACCAdueO intitolato “Acqua come Sport”.