In Val di Non un inverno ricco di sport, natura, gusto e cultura

venerdì, 1 dicembre 2023

Val di Non – L’inverno nella valle più ampia del Trentino offre davvero tante possibilità ed esperienze: dalle escursioni con le guide alpine alle attività sportive, dai laboratori per i più piccoli ai ristori in alta quota, e con una novità: Castel Valer aperto anche nella stagione invernale.

Una valle sempre aperta”, dopo un autunno di grandi eventi, sostiene il presidente di Apt Val di Non, Lorenzo Paoli (nella foto), non poteva che ripresentarsi con un ricco ventaglio di iniziative e tante proposte per la stagione invernale.

Una grande novità riguarda Castel Valer, il gioiello dell’offerta culturale della vallata, che per la prima volta sarà visitabile anche in inverno, accompagnati dalle guide o attraverso le attività organizzate per le famiglie.

Ma la Val di Non è famosa in primis per il paesaggio e per le proprie montagne che, da sempre, sono tra le preferite per organizzare escursioni sulla neve e ciaspolate. Un’occasione per scoprire le bellezze naturali del territorio, per praticare sport a contatto con la natura e magari per un ristoro in alta quota in una delle tante malghe aperte anche in inverno per riscoprire i piatti della tradizione.

TREKKING E CIASPOLATE IN ALTA QUOTA

Trova origine in Val di Non il termine “ciaspole”, un vocabolo del dialetto locale entrato a far parte del linguaggio comune grazie al successo della gara “La Ciaspolada” che si tiene ogni gennaio in Alta Val di Non e richiama migliaia di persone, sportivi e appassionati.

Le escursioni con le ciaspole sono un’alternativa ideale per gli amanti dei paesaggi innevati, della natura e della tranquillità. Passeggiare con le ciaspole, o ciaspolare, è infatti una pratica oggi molto in voga che permette agli appassionati della montagna, anche non sciatori, di frequentarla anche in inverno.

Con il supporto di esperte guide alpine sono stati selezionati 7 itinerari, da percorrere con o senza neve, con le ciaspole o pratici ramponcini (per camminare sicuri anche in caso di ghiaccio): anello al Lago di Tret; anello alle pendici del Corno di Tres; facile salita verso il Monte Penegal, alle pendici del Monte Roen con salita al Monte Lira, anello alle Pendici del Monte Luco, anello nei dintorni di malga Castrin nel gruppo delle Maddalene e anello tra le malghe di Cloz e Revò nel gruppo delle Maddalene

I percorsi sono alla portata di tutti e le guide alpine adattano sempre l’itinerario ai desideri e alle capacità dei partecipanti. Il calendario è davvero fitto di appuntamenti dall’8 dicembre 2023 fino al 10 marzo 2024, sempre con la possibilità di prenotare online le esperienze.

MALGHE APERTE

Altro motivo per cui la Val di Non è meta di escursioni sulla neve sono le tante malghe e rifugi che restano aperti in inverno. Un ristoro in alta quota offre l’opportunità di degustare i piatti tipici della gastronomia locale in un’atmosfera davvero unica. Alcune strutture sono aperte nel weekend, altre tutti i giorni. Sul sito visitvaldinon.it si trovano le informazioni sempre aggiornate.

IL CENTRO DEL FONDO

L’anello per sci da fondo Regole di Malosco-località Paradiso è un bellissimo percorso che permette di compiere anelli di diverse lunghezze e dislivelli e che collega tra loro i grandi prati delle Regole di Malosco alla località Paradiso a ridosso di Ruffrè-Mendola.

Dalla Località Regole di Malosco la pista si addentra tra prati e boschi e compie una serie di serpentine con leggeri saliscendi. All’anello base di 5,4 km si può aggiungere una variante di altri 2 km oppure proseguire fino alla località Paradiso per un totale di quasi 10 km. Le piste da fondo sono di difficoltà medio – bassa e percorrono suggestivi ambienti boschivi e prativi ad un’altezza media di 1350 m.

La prima parte dell’anello è pianeggiante e la seconda un po’ più movimentata con piccole serie di dossi.

PISTE DA SCI

Le piste della Val di Non non sono i grandi caroselli sciistici famosi in tutta Italia e all’estero. Sono delle piste semplici dove tutti i nonesi hanno imparato a sciare! Gli impianti della Mendola, della Predaia e del Monte Nock sono l’ideale per bimbi e ragazzi o per chi non ha grande dimestichezza con gli sci. Si tratta di piste sicure, non c’è ressa, si può sciare tranquillamente e sono facilmente raggiungibili. Non mancano comunque tutti i servizi per chi scia: noleggi, scuole di sci, campo scuola per i bimbi e caldi rifugi dove fare pausa.

PATTINARE SUL GHIACCIO

Il pattinaggio sul ghiaccio è uno sport facile e divertente per tutti, abili o meno, e in Val di Non si può praticare sia all’aperto che al coperto.

Al Palazzetto del ghiaccio di Fondo si pattina per tutta la stagione e, se le condizioni meteorologiche lo permettono, si pattina anche sulla superficie ghiacciata del vicino Lago Smeraldo.

Al campo sportivo di Sporminore si trova una pista di ghiaccio naturale, mentre nel centro storico di Cles una pista di pattinaggio con ghiaccio sintetico.

A NATALE NEGLI ANTICHI MANIERI

La novità di stagione è l’apertura di Castel Valer, per la prima volta visitabile anche in inverno. Il più elegante dei castelli della Val di Non sarà cornice di visite guidate ed esperienze uniche come lo speciale “Babbo Natale”, “Caccia all’indizio” e “Dolce Natale”. Sarà visitabile per tutto l’inverno anche Castel Thun, ancora oggi una delle più belle e importanti residenze nobiliari del Trentino.

SUGGESTIONI NATALIZIE

Non mancano in valle tante altre iniziative come mercatini natalizi, mostre di presepi, gite in carrozza sulla neve e altre attività con gli animali, grandi eventi come il Capodanno in Val di Non.