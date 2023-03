In Trentino 12 autisti nei guai, uno fermato a Predaia con tasso alcolemico di 2,56

lunedì, 27 marzo 2023

Trento – Guida in stato di ebbrezza, contestate 12 violazioni in Trentino. Anche durante questo fine settimana, i carabinieri del comando provinciale di Trento hanno effettuato serrati controlli alla circolazione stradale, al fine di contrastare e reprimere l’odiosa abitudine di coloro i quali che dopo una serata di bagordi, si mettono irresponsabilmente alla guida del proprio veicolo, spesso giocando a una vera e propria “roulette russa” con la vita altrui.

In tutto sono stati 12 i conducenti sanzionati per la violazione dell’articolo 186 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza), cinque dei quali con valori ben superiori alla soglia massima che contraddistingue la fattispecie più grave (valori superiori a 1,5 g/l.). Il valore più alto è stato rilevato a un 39enne controllato a Predaia (Trento) con un tasso pari a 2,56 g/l.

Invece, sabato pomeriggio, nel centro storico di Borgo Valsugana (Trento), i carabinieri hanno fermato e sottoposto a test alcolemico un 27enne che zigzagava pericolosamente a bordo di un monopattino elettrico, l’esito è stato sbalorditivo: 2,38 g/l.

Si rammenta che il codice della strada sanziona coloro che si mettono al volante dopo aver bevuto o fatto uso di droghe con sanzioni/ammende che possono arrivare anche a 6mila euro, con l’arresto sino ad un anno nonché con la sospensione della patente di guida e nei casi più gravi finanche con la confisca del veicolo.