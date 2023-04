In discussione il fondo per lo sviluppo delle aree montane

martedì, 18 aprile 2023

Edolo (Brescia) – Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, al via la consultazione. La bozza della legge sulla montagna, elaborata nella precedente legislatura dal gruppo di lavoro coordinato da Luca Masneri, sindaco di Edolo (Brescia), è stato il primo passo. Ora si progetta il futuro.

Uncem e gli enti montani stanno discutendo sulla dotazione finanziaria prevista per il Fosmit di 210 milioni di euro per l’anno 2023, ritengono che “è importante ma non sufficiente“.

Il Fondo nazionale per la montagna introdotto dalla legge 97/1994 è stato azzerato nel 2010. Con la legge di stabilità per il 2013 è stato istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2013 e di 5 milioni annui a decorrere dal 2014, da destinare al finanziamento dei progetti di sviluppo socioeconomico per comuni classificati interamente montani. La dotazione è stata poi elevata a 10 milioni a decorrere del 2020. Il “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane” ha previsto una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023.

Il fondo, con la dotazione attale, secondo Uncem ed enti montani, deve essere mantenuto almeno fino al 2033. Le Regioni, facendo richiesta al Ministero del Fondo stesso, devono supportare iniziative di sviluppo locale che generino un volano sulle comunità e che consentano percorsi di sviluppo a livello sovracomunale.

La quota nazionale del Fosmit deve consentire iniziative anche finanziarie volte a dare strumenti di crescita ai territori, anche attraverso finanziamenti alle imprese e con “effetto moltiplicatore” grazie ad esempio all’intervento di Cassa Depositi e Prestiti. Inoltre occorre incentiva il lavoro insieme tra Comuni per lo sviluppo sociale ed economico del territorio ovvero per la riorganizzazione e il miglioramento dei servizi pubblici.