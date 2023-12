Il Tar di Trento rinvia la decisione sull’abbattimento dell’orsa JJ4

giovedì, 14 dicembre 2023

Trento – Rinviata di 48 ore la decisione dei Tar di Trento sull’abbattimento dell’orsa JJ4. L’udienza per lei e per l’orso MJ5 è stata aggiornata. Il Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, aveva stato chiesto per JJ4, che lo scorso aprile aggredì e uccise il runner di Caldes Andrea Papi, l’abbattimento. Al momento, JJ4 è nell’area faunistica del Casteller di Trento.

“Aspettiamo con fiducia che il Tribunale amministrativo regionale di Trento si pronunci sui nostri ricorsi contro i provvedimenti con cui il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha condannato a morte gli orsi JJ4 e MJ5. Siamo sempre più convinti che l’unica soluzione possibile per questa terribile vicenda sia quella di lasciare in vita gli orsi. Quanto mamma orsa JJ4, reclusa al Casteller, abbiamo proposto il trasferimento in un sito idoneo come soluzione alternativa. Ricordiamo peraltro che JJ4, ritenuta responsabile della morte di Andrea Papi, ha solo messo in atto un naturale comportamento difensivo in una situazione percepita come pericolosi”, dichiarano le associazioni Enpa, Leidaa e Oipa.

Red. Cro.