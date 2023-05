Il progetto “Val di Sole – Ritorno al futuro”

mercoledì, 31 maggio 2023

Dimaro – “Siate orgogliosi del progetto che avete sviluppato e che presentate stasera, frutto di un lavoro lungo, importante e condiviso che esprime una visione a 360 gradi dell’intera Val di Sole di cui fare tesoro. Saper lavorare in squadra è fondamentale per raggiungere obiettivi importanti; ecco perché la Provincia non impone direzioni e valorizza invece il territorio, le Aziende per il turismo e l’intera comunità per arrivare a una visione condivisa. Grazie quindi a tutto lo staff dell’APT Val di Sole, ai Comuni, a Trentino School of Management e ai cittadini per il cammino intrapreso, per la capacità di sapersi mettere in discussione al fine di realizzare un sogno possibile”.

Così l’assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni, intervenuto al Teatro Comunale di Dimaro alla presentazione del progetto “Val di Sole – Ritorno al Futuro”, lanciato alla fine del 2020 per ripensare il territorio promuovendo una migliore qualità della vita per residenti e visitatori. L’evento ha rappresentato l’ideale atto conclusivo della fase preliminare dell’iniziativa; una serata finale dedicata alla cittadinanza, principale protagonista, oltre che destinataria, di un progetto che punta all’innovazione e alla sostenibilità.

“Dobbiamo sempre ricordare – ha aggiunto Failoni – l’importanza della sostenibilità ambientale, sociale ed economica e questa serata ci dà modo di riflettere, di pensare alla Val di Sole da qui al 2040. Partiamo da una solida base, poiché in questi anni v’è stata una grande crescita, soprattutto di qualità, andando ben oltre i numeri.”

Con il progetto “Ritorno al futuro” l’avvenire della Val di Sole nasce dal confronto e dal coinvolgimento della comunità, chiamata a esprimere le proprie aspettative. Per realizzare questo obiettivo, gli organizzatori hanno definito 16 progetti che si sviluppano seguendo cinque diverse direttrici: ripensamento della mobilità, innovazione, sviluppo sostenibile e una nuova idea di governance a sostegno di residenti e visitatori. Infine la cultura, incaricata di stimolare le menti, rigenerare i luoghi e rafforzare il senso di appartenenza. L’operazione diventerà una piattaforma permanente di confronto e rilancio.

All’evento al Teatro di Dimaro hanno partecipato, fra gli altri, il direttore e il presidente dell’APT Val di Sole Fabio Sacco e Luciano Rizzi, il presidente di Trentino Marketing Giovanni Battaiola, l’Amministratore Delegato di Tsm-Trentino School of Management Delio Picciani e il Presidente della Comunità della Valle di Sole Lorenzo Cicolini, oltre a una nutrita presenza di cittadini e sindaci del territorio.